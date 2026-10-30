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Serik'te Sanayi Kavşağı'nda çarpışma: sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 07 ARB 123 plakalı sürücü Tuğba E. Ö. yaralandı, sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serik'te Sanayi Kavşağı'nda çarpışma: sürücü yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Antalya - Alanya D-400 karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda, kavşakta seyir halinde olan 07 ARB 123 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba E. Ö. ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ATY 782 plakalı diğer otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta maddi hasar oluştu.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 07 ARB 123 plakalı aracın sürücüsü Tuğba E. Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı ve kavşakta çarpışmanın nedenlerini incelemeye devam ediyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri kavşaklarda dikkatli olmaya, hız ve işaretlere uymaya davet ediyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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