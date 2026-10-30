Avcılar'da okul önünde park tartışması kavga ve silahlı yaralanmayla sonuçlandı

olayın gelişimi:

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu önünde yaşanan bir trafik tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, çocuğunu okula bırakmaya gelen bir veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında park nedeniyle başlayan anlaşmazlık büyüdü.

Kavga sırasında bekçinin tartıştığı veliyi ayağından silahla vurduğu bildirildi. Olayın ardından yaralanan veli derhal hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

tanık anlatımları:

Okul önüne gelen diğer veliler ve görgü tanıkları, çatışmanın park meselesi yüzünden alevlendiğini aktardı. Olay yerinde bulunan Ömer Kahraman, tartışmanın önce sözlü, ardından kavgaya dönüştüğünü, bekçinin araya girdiğini ve kendini korumaya yönelik olarak ateş etmek zorunda kaldığını belirtti.

yaralının durumu ve olayın yansımaları:

Yetkililer tarafından yapılan açık alma ve müdahale bilgileri haberde yer almasa da, olayın ardından yaralının sağlık kuruluşuna sevk edildiği ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Okul önünde yaşanan bu tür olayların güvenlik ve trafik düzeni tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor.

Olayla ilgili resmi kurumların açıklamaları ve soruşturma bilgileri habere yansıtılmadı; gelişmeler olduğunda ilgili kaynaklardan doğrulanarak takip edilecektir.

İSTANBUL AVCILAR’DA, OKUL ÖNÜNDE YAŞANAN TRAFİK TARTIŞMASINDA, OKULDA GÖREVLİ MAHALLE ÇARŞI BEKÇİSİ, KAVGA ETTİĞİ VELİYİ AYAĞINDAN SİLAHLA VURDU.