Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9700 +0,34%
Bist 10.971,98 -1,73%
Altın Gram 6.421,93 -0,79%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 113,16 +2,13%
--°

14 yıllık firariyi emekli maaşı ele verdi

Düzce'de 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.S., emekli maaşını çekmesi üzerine takibe alınarak yakalandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:27

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

14 yıllık firariyi emekli maaşı ele verdi

düzce'de yakalama:

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlenen kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ve 14 yıldır aranan İ.S.'nin yakalanması için yürüttükleri çalışmayı tamamladı. Ekipler, firarinin izini sürerken iletişim kurabileceği yakınlarını ve bağlantılarını takibe aldı.

takip ve tespit:

Yapılan araştırmada, İ.S.'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda çalışma yoğunlaştırıldı ve şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığı belirlendi. Apartmanın aile apartmanı olduğu, fakat İ.S.'nin burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı kaydedildi.

sahte kimlik ve teslim:

Gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri 29 Ekim Perşembe günü operasyon düzenledi. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Yakalanma anında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıttığı belirtilen hükümlünün gerçek kimliği, polislerin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucu ortaya çıktı ve şahsın İ.S. olduğu kesinleşti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., resmi prosedürler izlenerek Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olay, uzun süre aranan bir hükümlünün banka hareketleri ve yakın takibin sonuç vermesi açısından örnek teşkil etti.

DÜZCE’DE 14 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN VE HAKKINDA 16 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

DÜZCE’DE 14 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN VE HAKKINDA 16 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI. SAHTE İSİM KULLANAN FİRARİNİN GERÇEK KİMLİĞİ, PARMAK İZİ SORGULAMASIYLA ORTAYA ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi
images

Samsun'da iki ilçede kumar denetiminde 6 kişiye ceza
images

Turgutlu'da 21 yıl 4 ay hapisle aranan firari JASAT operasyonuyla yakalandı
images

Aile yemeğinde tartışma can aldı: oğul tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aile yemeğinde tartışma can aldı: oğul tutuklandı

Denizli sokakları cumhuriyet için tek yürek oldu

Servergazi'ye romatoloji ve endokrinoloji uzmanları atandı, hizmet alanı genişliyor

Saygılı, Bayraklı'daki depremzede ailelerin yeni konutlarını ziyaret etti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek