14 yıllık firariyi emekli maaşı ele verdi

düzce'de yakalama:

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlenen kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ve 14 yıldır aranan İ.S.'nin yakalanması için yürüttükleri çalışmayı tamamladı. Ekipler, firarinin izini sürerken iletişim kurabileceği yakınlarını ve bağlantılarını takibe aldı.

takip ve tespit:

Yapılan araştırmada, İ.S.'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda çalışma yoğunlaştırıldı ve şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığı belirlendi. Apartmanın aile apartmanı olduğu, fakat İ.S.'nin burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı kaydedildi.

sahte kimlik ve teslim:

Gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri 29 Ekim Perşembe günü operasyon düzenledi. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Yakalanma anında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıttığı belirtilen hükümlünün gerçek kimliği, polislerin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucu ortaya çıktı ve şahsın İ.S. olduğu kesinleşti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., resmi prosedürler izlenerek Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olay, uzun süre aranan bir hükümlünün banka hareketleri ve yakın takibin sonuç vermesi açısından örnek teşkil etti.

DÜZCE’DE 14 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN VE HAKKINDA 16 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI. SAHTE İSİM KULLANAN FİRARİNİN GERÇEK KİMLİĞİ, PARMAK İZİ SORGULAMASIYLA ORTAYA ÇIKARILDI.