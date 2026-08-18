Baharın izinde diriliş: Kutbeddin Kaya'nın yeni yazısı Şehir Defteri'nde

Baharın izinde diriliş

Tokat İl Millî Eğitim Şube Müdürü ve Ağrılı eğitimci-yazar Kutbeddin Kaya, baharı merkezine alan denemesi Diriliş Mevsimi ile Şehir Defteri Dergisi’nin 23. sayısında yer aldı. Yazıda bahar, yalnızca doğanın yeniden canlanması değil; insan ruhunda filizlenen umut, yeniden başlama ve içsel uyanışın da simgesi olarak ele alınıyor.

baharın imgeleri ve insan ruhu:

Kaya, metninde toprağın canlanması, dalların çiçeklenmesi ve doğanın hareketlenmesini insan yaşamındaki karşılıklarıyla örüyor. Bu imgeler aracılığıyla bahar; kişisel dönüşümün, beklentilerin tazelenmesinin ve hayatın ritminin yeniden kurulmasının mecazi zemini haline geliyor. Yazar, kışın ardından gelen hareketliliği umutların tekrar yeşermesi olarak yorumluyor.

edebiyatla kurulan bağ:

Denemede edebiyat dünyasından farklı eser ve dizelere yapılan göndermelerle baharın şiir ve edebiyattaki yansımaları irdeleniyor. Kaya, baharın şairlere sağladığı ilhamı ve doğanın yenilenmesini insan iç dünyasındaki değişimle nasıl bütünleştirdiğini değerlendiriyor. Okuyucuya umut, hayat ve yenilenme üzerine düşünme çağrısı yapan çalışma, yazarın edebiyata olan ilgisini ve gözlemlerini de gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Diriliş Mevsimi başlıklı yazı, tabiatın uyanışından hareketle okuru yeniden başlamanın ve umudun izini sürmeye davet ediyor ve Şehir Defteri Dergisi’nin 23. sayısında yayımlanarak okuyucuların beğenisine sunuldu.

KUTBEDDİN KAYA