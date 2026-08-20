Dolar 47,9469 +0,00%
Euro 56,1195 +0,22%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.057,58 +0,73%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,42 +1,96%
--°

Bahçede başlayan otluk yangını köpeği yaraladı

Çorum Bayat Gediği 10. Sokak'taki otluk yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; bahçedeki köpek yaralandı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçede başlayan otluk yangını köpeği yaraladı

Çorum'da Bayat Gediği 10. Sokak'ta otluk yangını söndürüldü:

Olay, Bayat Gediği 10. Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı.

Bahçe sahibinin köpeklerine bakmak için geldiği sırada yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan ve daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında bahçede maddi hasar oluştu.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra bölgedeki soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Soğutma tamamlandıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

hasar ve soruşturma:

Alevlerin arasında kalan bir köpek yaralandı; köpeğin durumu ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN NETİCESİNDE DUMANLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

ÇORUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN NETİCESİNDE DUMANLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü
images

kışlık samanlar ve römork alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı