Bahçede başlayan otluk yangını köpeği yaraladı

Çorum'da Bayat Gediği 10. Sokak'ta otluk yangını söndürüldü:

Olay, Bayat Gediği 10. Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı.

Bahçe sahibinin köpeklerine bakmak için geldiği sırada yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan ve daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında bahçede maddi hasar oluştu.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra bölgedeki soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Soğutma tamamlandıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

hasar ve soruşturma:

Alevlerin arasında kalan bir köpek yaralandı; köpeğin durumu ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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