Bahçede bitkin bulunan yavru tavşana elleriyle can suyu verdi

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde bahçede çalışan çiftçi Özgür Süzer (45) ve oğlu Ayhan (12), yerde hareketsiz halde buldukları yavru tavşana elleriyle müdahale etti. Sıcak hava ve susuzluğun etkisiyle bitkin düştüğü değerlendirilen tavşan, kısa müdahalenin ardından toparladı.

Olayın gelişimi:

Çiftçi Süzer, bahçede çalışırken yerde duran yavru tavşanı fark etti. Yanına yaklaşarak hortumdan avucuna aldığı suyu tavşana içiren Süzer, hayvanın bir süre sonra dinlenip kendine geldiğini gözlemledi. Müdahale, yerel koşullarda hızla yapılan basit ama etkili bir yardım örneği olarak kayda geçti.

Yardım sonrası ve çevre önlemleri:

Müdahale sonrası baba-oğul, yavru tavşanın durumunu kontrol edip onu doğal yaşam alanına bıraktı. Oğlu Ayhan Süzer, bölgeye su kapları yerleştirerek benzer durumlar için önlem aldı. Çiftçi Özgür Süzer ise tavşanın halen bölgede dolaştığını bildirdi, böylece küçük bir müdahale hem can kurtardı hem de bölgedeki yaban hayatına destek sağlandı.

SOLDAKİ AYHAN SÜZER SAĞDAKİ ÖZGÜR SÜZER