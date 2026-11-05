Palandöken'de mevsimlerin büyüleyici buluşması

Erzurum'un yükseklerinde Palandöken Dağı, bu yıl da erken gelen karla birlikte doğa tutkunlarına unutulmaz kareler sundu. Kent merkezinde sağanak yağmur olarak devam eden yağış, yüksek kesimlerde eksi derecelere dönünce zirveler beyaza büründü. Sonbaharın sarı ve kuruyan tonları, yemyeşil çamlarla ve karla kaplı zirveyle yan yana gelerek fotoğraf ve doğa meraklıları için eşsiz görüntüler oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler ve doğa şöleni:

Palandöken eteklerinde eş zamanlı görülen sonbahar-kış geçişi, bölgeyi kısa sürede fotoğrafçıların adresi haline getirdi. Zirvelerdeki kar örtüsü, dağ siluetini "beyaz gelinlik" görünümüne sokarken; ormanlık alanlarda kalan yeşil ve sarı tonlar mevsimlerin kontrastını belirginleştiriyor. Bu görsel zenginlik, doğaseverler için yürüyüş, görüntüleme ve belgeleme fırsatı sunuyor.

Dünya standartlarında kayak altyapısı:

Palandöken Kayak Merkezi sadece doğal güzellikleriyle değil, teknik donanımıyla da öne çıkıyor. Merkez, havalimanına sadece 15 dakika, şehir merkezine 5 dakika mesafede bulunuyor; bu kolay ulaşım, uluslararası ziyaretçiler için önemli bir avantaj yaratıyor. Parkurlar arasında dünyanın en uzun ve en dik pistleri yer alırken, toplam pist uzunluğu onlarca kilometreyi buluyor ve pistlerin bir kısmı FIS standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş durumda.

Modern suni karlama sistemleri sezonun güvenilir şekilde açılmasını sağlıyor; tesisin teleferik ağı, saatlik taşıma kapasitesiyle saatte binlerce kişiyi taşıyabiliyor. Ayrıca geniş aydınlatma sistemleri sayesinde gece kayağı imkanı da mümkün kılınıyor. Zirvedeki beyaz örtüyle birlikte Ejder 3200 başta olmak üzere merkezde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor ve ziyaretçilere uzun bir sezon vad ediyor.

Sonuç olarak Palandöken, hem mevsimlerin nadir görülen görsel birleşimlerini sunuyor hem de altyapısıyla kış turizminde kesintisiz deneyim vaat ediyor. Fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve kayakçılar için merkezde yeni sezon beklentisi yüksek.

ÜLKEMİZDE SEZONU EN ERKEN AÇAN VE EN GEÇ KAPATAN MERKEZ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN PALANDÖKEN’DE KARLA GELEN GÖRSEL GÜZELLİKLER GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.