Şanlıurfa semalarını çifte gökkuşağı süsledi

Şanlıurfa semalarında çifte gökkuşağı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi dokusuyla bilinen Şanlıurfa, sabahın erken saatlerinde gökyüzünde nadir bir manzara sundu. Kısa süreli hafif yağışın ardından aniden etkili olan güneş, gökyüzünde biri daha belirgin olmak üzere çifte gökkuşağı oluşmasına neden oldu. Ortaya çıkan renk cümbüşü kentte görsel bir şölen yarattı.

Kent siluetiyle buluşma:

Gökkuşağı, şehrin simge noktalarının siluetiyle birleşince kareler daha da dikkat çekici hale geldi. Sabah erken saatlerde semalara yayılan renkli kuşak, tarihi yapılar ve modern görünümün arka planında farklı bir estetik sundu. Yağış tekrar başlayınca gökkuşağı kısa sürede kayboldu, ancak o anlar fotoğraf ve videolara kaydedildi.

vatandaşların tepkisi:

Güne erken başlayan bölge halkı, beklenmedik bu görsel sürpriz karşısında telefonlarına sarıldı; pek çok renkli kare sosyal medyada paylaşıldı. Kısa süreliğine görünen doğa olayı, hem gündelik yaşama kısa bir neşe hem de kentin fotoğraf arşivine yeni görüntüler kazandırdı.

ŞANLIURFA’DA GÖKYÜZÜ ÇİFTE GÖKKUŞAĞI İLE RENKLENDİ