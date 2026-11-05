Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31'de sporu ve gençleri iklim eyleminin odağına taşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31 programını açıklıyor:

Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamlı bir etkinlik programıyla yer alacak. Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılması planlanan zirvede, bakanlığın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uygulamaları, gençlere yönelik projeler ve sporun iklimle kesişen boyutları uluslararası katılımcılara aktarılacak.

Bakanlık, COP31 kapsamında kurumları, spor kuruluşlarını, bilim insanlarını, sporcuları ve gençleri bir araya getirerek iklimle mücadelede ortak çözümler geliştirmeyi ve sektörel iyi uygulamaları paylaşmayı hedefliyor. Programda sporun geleceği, gençlerin ürettiği proje fikirleri ve değişen iklim şartlarının spor organizasyonlarına etkileri gündeme getirilecek.

Sporcu sağlığı ve temiz spor odaklı etkinlikler:

Program çerçevesinde düzenlenecek Değişen İklimde Sporcu Sağlığını Korumak: Temiz Spor ve Güvenli Spor Organizasyonları başlıklı oturumda; sporcu sağlığının korunması, dopingle mücadele ve temiz spor kültürünün yaygınlaştırılması ele alınacak. Etkinlikte Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy ile Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Kazım Mert Açıkgöz ve dopingle mücadele derneği, federasyon temsilcileri ile akademisyenlerin katılımı ve katkıları öngörülüyor.

Oturumda, sporcuların, antrenörlerin ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik adımlar, iklime uyum sağlayan antrenman ve müsabaka ortamları ile çevresel sürdürülebilirliği gözeten spor organizasyonlarına dair iyi uygulama örnekleri sunulacak.

Bilimsel veriler saha deneyimiyle buluşacak:

Bakanlığın destekleriyle Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya iş birliğinde gerçekleştirilecek Heat to Perform: İklim Değişikliğinin Sportif Performansa Etkileri başlıklı etkinlikte, artan sıcaklıklar, değişen hava kalitesi ve çevresel stresin sporcuların fiziksel ve bilişsel performansına etkileri değerlendirilecek. Bilimsel bulgular ile sporcu ve antrenör deneyimlerinin bir araya getirileceği oturumda, iklim kaynaklı risklerin antrenman planlaması ve müsabaka organizasyonlarına yansımaları tartışılacak.

Bu bölümde, sıcaklık artışı ve hava kalitesi değişimlerinin performans göstergeleri üzerindeki somut etkileri, uyum stratejileri ve sporcu sağlığını güvence altına alacak önlemler üzerinde odaklanılacak.

Gençlerin projeleri ve Komşum Projesi uluslararası sahnede:

COP31'de gençlerin geliştirdiği projelere geniş yer ayrılacak. Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılımıyla yedi bölgede, yedi şehirde düzenlenen COP31 Gençlik İklim Ideathonu'nda öne çıkan proje fikirleri paylaşılacak. Ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Çevre ve İklim Özel Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 76 ilden 282 proje arasından seçilecek örnekler gençler tarafından sunulacak.

Genç katılımcılar, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı uygulama deneyimlerini doğrudan aktaracak. Bu paylaşımlarla başarılı projelerin görünürlüğünün artırılması, yeni iş birliklerinin kurulması ve gençlerin iklim eylemine katkılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen ve yükseköğrenim yurtlarında uygulanan Komşum Projesi tanıtılacak. Proje, yemekhanelerde tüketilmeyen uygun yiyeceklerin gönüllü öğrenciler aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaştırılmasını sağlayarak gıda israfını azaltmayı, kaynak kullanımını verimli hale getirmeyi ve öğrencilere paylaşma, yardımlaşma ile çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın COP31 programı, sporu iklim eyleminin ayrılmaz bir bileşeni olarak konumlandırmayı ve Türkiye'nin gençlerle birlikte geliştirdiği çözüm yollarını uluslararası platformda görünür kılmayı amaçlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELESİ COP31’DE TANITILACAK