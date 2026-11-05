Gültepe semt pazarı 64 yıl sonra kapalı mekâna taşınıyor

Kağıthane Belediyesince hayata geçirilen Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi kapsamında, 64 yıldır mahalle sokaklarında kurulan semt pazarı yarın yeni adresinde vatandaşlarla buluşacak. 1960 yılından bu yana Gültepe, Telsizler ve Ortabayır mahallelerinin sokaklarında kurulan pazar, uzun yıllardır 15 sokak boyunca uzanan yaklaşık 1.600 metrelik bir güzergâhta hizmet veriyordu.

pazarın yeni konumu ve hizmet takvimi:

Yarın ilk kez Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı içerisinde kurulacak pazar, bundan böyle her cuma günü kapalı ve modern alanında hizmet verecek. Proje kapsamında hizmete sunulan 440 araç kapasiteli kapalı otopark ise bölgenin park ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlıyor.

beklenen kazanımlar:

Yeni pazaryeriyle birlikte pazarcı esnafı ve vatandaşlar için daha düzenli, hijyenik, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor. Kapalı ve planlı bir mekânda yapılan düzenlemeyle altyapı ve işletme koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını belirterek, "Gültepe, Telsizler ve Ortabayır mahallelerimizde 64 yıldır sokaklarda kurulan semt pazarımızı modern ve kapalı bir alana taşıyoruz. Yeni pazaryerimizle vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını, esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet vermesini hedefliyoruz. 440 araç kapasiteli kapalı otoparkımızla da bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine çözüm sunuyoruz. Kağıthane’mize değer katan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gültepe-Telsizler-Ortabayır Semt Pazarı, yarın yeni yerinde ilk kez kurulacak ve her cuma günü vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN GÜLTEPE-TELSİZLER-ORTABAYIR KAPALI OTOPARK VE PAZARYERİ PROJESİ KAPSAMINDA, 64 YILDIR MAHALLE SOKAKLARINDA KURULAN SEMT PAZARI YARIN İLK KEZ YENİ ADRESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK.