Karabük'te eğitim ortamlarını yerinde inceleyen il milli eğitim müdürü

İl milli eğitim müdürünün okul ziyareti

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız de hazır bulundu.

Okul yönetimiyle görüşme ve fiziki inceleme:

Programın ilk bölümünde Akbaş, okul idarecileriyle bir araya gelerek okulun eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra okulun derslikleri, ortak kullanım alanları ve bahçesinde incelemelerde bulunarak eğitim ortamlarının genel durumunu yerinde değerlendirdi.

Anasınıfı ziyareti ve öğrenci etkileşimi:

Ziyaret kapsamında okul bünyesindeki anasınıfı da ziyaret edildi. Akbaş, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sınıf etkinliklerine eşlik etti ve çocuklarla kısa süreli etkileşimde bulundu. Bu bölüm, okul-ilişkilendirmesi ve erken çocukluk eğitimi uygulamalarının gözlemlenmesine olanak sağladı.

Ziyaret, okulda yürütülen çalışmaların karşılıklı değerlendirilmesi ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu. Akbaş ve Cansız'ın incelemeleri, okulun mevcut imkânlarına ilişkin doğrudan gözlemlerle tamamlandı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, BELEN İLK VE ORTAOKULU'NU ZİYARET EDEREK OKULDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.