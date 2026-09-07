Bahçede hedefe ateş açan 16 yaşındaki sanık yargılanmaya başlandı

Bahçede hedefe ateş açan 16 yaşındaki sanığın duruşması kapalı yapıldı

Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da evlerinin bahçesinde hedef noktası koyarak havalı tüfekle atış yaptığı sırada 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy’un yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen 16 yaşındaki İ.O.T.’nin yargılanmasına başlandı. Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı şekilde gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu sanık ile mağdur ve müştekiler hazır bulundu.

Davada görevsizlik kararı:

Mahkeme, duruşmada alınan savunmalar ve beyanlar sonrası, üzerine atılı suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında da değerlendirilebilmesi nedeniyle dosyada görevsizlik kararı verdi. Kararla dosya, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve İ.O.T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Avukatın değerlendirmesi:

Ailenin avukatı Seyit Veziroğlu, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada mahkemenin kararının beklendiğini belirtti. Avukat Veziroğlu, olayın boyutunu 'çok büyük bir facia' olarak nitelendirerek kullanılan silahın dürbünlü olduğunu, merminin mağdurun kalbine çok yakın bir noktada durduğunu söyledi. Veziroğlu, 'Kalbine 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz' ifadelerini kullandı ve yaşananın bir çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekti.

Avukat ayrıca, iddianamede sanığın eyleminde 'olursa olsun' saikiyle hareket ettiği değerlendirmesinin yer aldığını aktardı. İddianamede, İ.O.T.'nin bahçede havalı tüfekle atış yapmasının, civarda bulunan kişilere ve ikamette yaşayanlara mermi isabet etme riskini öngörmesi gerektiği, buna rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermediği vurgulanıyor.

Ailenin durumu ve mağdurun sağlık durumu:

Karan’ın annesi Naz Aydınlısoy duruşma sonrası yaptığı açıklamada, çocuğun geçirdiği ameliyatı ve süreci anlattı. Anne, Karan’ın ameliyat sonrası sağlıklı çıktığı için şükrettiklerini belirtirken, çocuğun ameliyat nedeniyle halen ağrılarının olduğunu, psikolojik ve mental olarak çökmüş durumda olduğunu söyledi. Naz Aydınlısoy, evin dışına çıkarken korktuğunu, çocukluğunun oyun ve güven içinde geçmesi gereken döneminde ağır travma yaşadığını dile getirdi.

Ailenin avukatı ise yaşananın her yönüyle ağır olduğunu vurgulayarak, olayın meydana geldiği şartlarda kullanılan silahın tehlike boyutuna işaret etti. Savcılık iddianamesinde, Karan’a isabet eden kurşunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olduğu, yaralanmanın kemik kırılmasına yol açtığı ve hayatı tehlikeye sokacak nitelikte olduğu kaydedildi.

İddianame ve sanık beyanı:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede mağdur olarak 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy, müşteki sıfatıyla baba Cenk Aydınlısoy ve söz konusu 'adli süreçteki çocuk' sıfatıyla İ.O.T. yer aldı. İddianamede, İ.O.T.'nin ikametlerinin bahçesine hedef noktaları koyarak atış yaptığı, havalı tüfekten çıkan mermilerden birinin Karan’a isabet ettiği anlatılıyor. Dosyada olay anında kullanılan havalı tüfeğin 6136 sayılı kanuna aykırı olduğuna da vurgu yapıldı.

Sanık İ.O.T.'nin savcılık ifadesi iddianamede yer alıyor. Sanık, tüfeğin babasının üzerine kayıtlı olduğunu, bahçede garaj kapısına ve düz duvara doğru sunta koyup atış yaptığını, son atış sonrası merminin suntaları delip sekerek birkaç metre ileride Karan’ın bulunduğu bölgeye ulaştığını anlattı. İ.O.T., atış sırasında Karan’ı görmediğini, onun havuz kısmında olduğunu bilmesinin imkansız olduğunu belirterek, 'Karan’ın orada olduğunu bilseydim, atış yapmazdım' dedi ve kastı olmadığını savundu.

Suçlama ve ceza talebi:

İddianamede, İ.O.T. hakkında 'kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede sanığa yönelik ceza talebi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olarak yer aldı.

Mahkemenin görevsizlik kararıyla dosyanın Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve tutukluluk halinin devam etmesiyle süreç bir üst mahkemede devam edecek. Dava dosyasının sevk edildiği mahkemede ileri tarihlerde yeni duruşma günü belirlenecek.

Beylikdüzü'nde 5 yaşındaki Karan'ın havalı tüfekle yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı