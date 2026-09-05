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Bahçede ortaya çıkan iki metrelik yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

Hatay Antakya Serinyol Mahallesi'nde bahçede yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah yılan görüldü; itfaiye zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Bahçede ortaya çıkan iki metrelik yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

olayın detayları:

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve siyah bir yılan görüldü. Görgü tanıkları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İtfaiye ekipleri, yılanı zarar verilmeden yakalayarak kontrollü şekilde alandan uzaklaştırdı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı ve olay sonrasında ev sakinleri rahat nefes aldı.

HATAY&#039;DA EVİN BAHÇESİNE GİREN YAKLAŞIK 2 METRELİK KARA YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI

HATAY'DA EVİN BAHÇESİNE GİREN YAKLAŞIK 2 METRELİK KARA YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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