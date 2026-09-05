Bahçede ortaya çıkan iki metrelik yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

olayın detayları:

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve siyah bir yılan görüldü. Görgü tanıkları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İtfaiye ekipleri, yılanı zarar verilmeden yakalayarak kontrollü şekilde alandan uzaklaştırdı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı ve olay sonrasında ev sakinleri rahat nefes aldı.

HATAY'DA EVİN BAHÇESİNE GİREN YAKLAŞIK 2 METRELİK KARA YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI