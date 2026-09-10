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Bahçedeki temizlik ateşi bir evi kullanılamaz bıraktı

Denizli'nin Çal ilçesinde bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenip Hasan Hüseyin Şenlik'e ait evi küle çevirdi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçedeki temizlik ateşi bir evi kullanılamaz bıraktı

Olayın gelişimi:

Olay, Hüseyinler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Hüseyin Şenlik, evinin bahçesindeki kuruyan otları temizlemek için ateş yaktı. Bir süre sonra ateşin söndüğünü düşünerek çarşıya giden Şenlik'in bıraktığı közler, rüzgârın etkisiyle yeniden alevlendi ve bahçeden yükselen alevler istinat ederek müstakil eve sıçradı.

Müdahale ve sonuç:

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çal Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti, alevleri kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi; olayda ölüm veya yaralanma olmadı. Yetkililer yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BAHÇESİNDEKİ OTLARI TEMİZLEMEK İÇİN YAKTIĞI ATEŞİN SÖNDÜĞÜNÜ SANIP...

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BAHÇESİNDEKİ OTLARI TEMİZLEMEK İÇİN YAKTIĞI ATEŞİN SÖNDÜĞÜNÜ SANIP ÇARŞIYA GİDEN VATANDAŞ, GERİ DÖNDÜĞÜNDE EVİNİN ALEVLERE TESLİM OLDUĞUNU GÖRDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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