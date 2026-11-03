Bahçeli: stratejik hedefimiz terörsüz Türkiye ve bölge

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ilişkin stratejik bakış açısını ve bunun siyaset üstü mahiyetini vurguladı. Toplantıya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleriyle başlayan Bahçeli, cumhuriyetin millet için taşıdığı anlamı ve gençlere bıraktığı emaneti hatırlattı.

cumhuriyetin önemi ve milliyetçi vizyon:

Bahçeli, Cumhuriyetin Türk milletinin hürriyetinin en büyük güvencesi olduğunu söyledi ve tarihsel referanslar üzerinden cumhuriyetin toplumsal, ahlaki ve zihni birleştirici rolünü öne çıkardı. Konuşmasında gençlere hitap ederek cumhuriyeti sadece miras değil, akıl, ahlak ve fedakarlıkla yaşatılması gereken bir emanet olarak tanımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni; milli ve manevi değerleri koruyan, ahlaki standartları yükseltmeyi hedefleyen bir siyasi güç olarak konumlandıran Bahçeli, parti programının 'önce ülkem ve milletim' düsturu etrafında şekillendiğini belirtti. Bu çerçevede partinin, bölgesel ve küresel alanda Türkiye'yi güçlü tutma hedefinin altını çizdi.

bölgesel iş birliği ve güvenlik hedefleri:

Bahçeli, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' söylemini bir birlik anahtarı olarak gördüğünü ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi ile ilgili memnuniyetini paylaştı. Zirvenin sonuç bildirgesinin 167 maddeden oluştuğunu hatırlatarak, üye devletler arasındaki kurumsal bağların güçlenmesinin bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca Hazar ile Akdeniz arasında ekonomik ve kültürel köprüler kurulması, farklı coğrafyalardaki bağların güçlendirilmesi gibi hedeflerden söz etti. Bölge güvenliğine dair görüşünü ise, terörle mücadelenin yalnızca askeri bir sorun değil, devlet gücü, millet huzuru ve gelecek nesillerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı stratejik bir mesele olduğu şeklinde özetledi.

Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuk temelinde değerlendirildiğini belirtti.

avrupa, diplomasi ve iç siyasete yönelik eleştiriler:

Avrupa'da son dönemde görülen sosyal hareketler ve gösteriler üzerinden eleştirilerde bulunan Bahçeli, Avrupa kurumlarını kendi iç sorunlarına odaklanmaya davet etti. Avrupa için kullanılan güçlü mecazlardan biri olan Avrupa bisiklet gibidir, ilerlemek zorundadır, durursa düşer ifadesini hatırlattı ve kıtanın ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarındaki zorluklara dikkat çekti.

Türkiye'nin diplomatik ağırlığına vurgu yapan Bahçeli, 23 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantısını ve toplantıya katılan ülkeler listesini (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya) hatırlattı. Bu çok taraflı diplomasi girişimlerinin ülkenin uluslararası barış ve istikrar çabalarının somut göstergesi olduğunu belirtti.

İç siyasette ise Bahçeli, eleştirinin meşru olduğunu ancak toplumda kutuplaşma ve kargaşa üreten söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Terörle mücadele ve bölgesel huzurun tesisine yönelik çalışmaların siyasi oyunlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi; eleştirinin sorumlulukla yapılması çağrısında bulundu.

Son bölümde Bahçeli, siyasetin kişisel hesaplar ve kısır çekişmelerin gölgesinden çıkarılmasını, toplumsal hayatın huzurla ve umutla yeniden kurgulanmasını talep etti. Cumhurbaşkanının riyasetinde kurulan Cumhur İttifakı’nın kardeşlik ve dayanışma iklimine zarar verilmemesi gerektiğini belirterek, siyasette arınma ve ahlak vurgusunu yeniden öne çıkardı.

Öne çıkan tespitler: Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin stratejik kapsamı; Türk dünyasında birleşme ve iş birliğinin önemi; Türkiye-Libya mutabakatının hukuki zemini; Avrupa'nın iç sorunlarına dikkat ve iç siyasette sorumluluk çağrısı.

Bahçeli'nin konuşması, hem iç politika hem dış politika ekseninde milliyetçi bir perspektifle Türkiye'nin güvenlik, birlik ve diplomasi hedeflerini tekrar teyit etmesi niteliğini taşıdı.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, PARTİSİNİN TBMM GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU