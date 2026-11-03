Seul'de imzalanan dört mutabakat zaptı ile Türkiye ve Güney Kore iş birliğini derinleştiriyor

Seul'de tören ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung başkanlığında Seul'de düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasında dört ayrı mutabakat zaptı resmiyet kazandı. Tören, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi ve anlaşmalar her iki liderin huzurunda imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptlarının içeriği:

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki iş birliğine dair mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında yapıldı; belgeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Güney Kore bakanı Bae Kyung-hoon imzaladı.

Doğal kaynaklar ve madencilik alanındaki iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındadır; belgeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore bakanı Kim Jung-Kwan imza koydu.

Enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasında imzalandı; bu anlaşmayı Bakan Bayraktar ile Kim Sung-whan imzaladı.

Finansman odaklı anlaşma, Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasında "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" başlığıyla yapıldı; imzalar Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve Hwang Ki-yeon tarafından atıldı.

Beklenen etkiler ve iş birliğinin önemi:

İmzalanan dört mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir şekilde genişletilmesine işaret ediyor. Bilim ve teknoloji alanındaki adımlar, ortak araştırma ve yenilik projelerine zemin hazırlarken; doğal kaynaklar ve madencilik başlığı ticari iş birliklerine ve kapasite geliştirmeye katkı sağlayabilir.

Enerji alanındaki mutabakatlar hem altyapı ve teknoloji transferini hem de ikili projelerin finansman modellerinin oluşturulmasını kolaylaştırabilir. Nükleer projelere yönelik finansman mutabakatı ise büyük ölçekli enerji yatırımlarının planlanması açısından önemli bir hukuki ve mali çerçeve sunuyor.

Törenin lider seviyesinde gerçekleştirilmesi, anlaşmaların uygulanmasına yönelik siyasi iradenin güçlü olduğuna dair bir mesaj verdi. İmzalanan mutabakatlar, tarafların öncelik verdiği alanlarda somut adımlar atılmasının yolunu açacak nitelikte.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE JAE-MYUNG’UN BAŞKANLIĞINDA SEUL’DE DÜZENLENEN İMZA TÖRENİNDE, İKİ ÜLKE ARASINDA BİLİM, TEKNOLOJİ, DOĞAL KAYNAKLAR, MADENCİLİK, ENERJİ VE NÜKLEER GÜÇ ALANLARINI KAPSAYAN 4 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI.