Kütüphane dönüşümü ödüllendirildi: bakan Tekin'den başkan Er'e tebrik

Bakan Tekin'in Malatya ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi açılış ve etkinlik için geldiği Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kütüphanenin yapım hedefleri ve işletme modeli hakkında bilgi verdi.

Kütüphanenin sunduğu olanaklar:

Başkan Sami Er, belediyedeki boş alanın değerlendirilmesiyle kütüphanenin toplamda 6 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini ve bölgenin kapsamlı kütüphanelerinden biri olarak tasarlandığını söyledi. Er, kütüphanenin modern ve yeni nesil bir yazılımla çalıştığını, ısıtma, soğutma, elektrik ve giriş-çıkışların belediyeden bağımsız olarak düzenlendiğini vurguladı.

Er, kente yaygın erişim hedefiyle "Malatya'da 13 kütüphane daha yapıyoruz" dedi. Kütüphanede öğrencilerin verimli çalışması için bir amfi, 100 bilgisayar ve sınırsız internet, ücretsiz fotokopi hizmeti, seminer salonu ve grup halinde ders çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca ihtisas kitaplıkları oluşturma çalışmaları planlanıyor.

Kütüphane 7/24 hizmet veriyor; öğrencilere günlük üç öğün çorba, sınırsız çay ve su ile günde üç kez kahve ikramı sağlanıyor. Başkan Er, ayrıca sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim kampları düzenlediklerini de aktardı.

Bakan Tekin'in değerlendirmesi:

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, belediye binası içindeki boş alanın böyle değerlendirildiği için Başkan Sami Er'i tebrik ederek, "Bu alanı en iyi şekilde değerlendirmişsiniz. Proje aşamasında da görmüştüm. Güzel bir kütüphane olmuş, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti; öğrencilerin "Güzel bir kütüphane" yanıtı dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, BAŞKAN ER’İ TEBRİK EDEREK "GÜZEL BİR KÜTÜPHANE OLMUŞ" DEDİ