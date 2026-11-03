Bahçeli'den uyarı: Avrupa'nın Sanayi Devrimi üstünlüğü sürmüyor

Bahçeli'nin değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Avrupa'nın küresel rekabette konumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuşmasında Avrupa için "Sanayi Devrimi’nin dinamizmini yaşadığı, ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü tartışmasız biçimde koruduğu dönemde değildir" gibi ifadeler kullandı ve kıtaların rekabet gücünün değiştiğine işaret etti.

TBMM grup toplantısında sözleri:

Toplantıda yaptığı açıklamada Bahçeli, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi etkinliğinin giderek azaldığını belirterek bu dönüşümün küresel dengeler üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Söz konusu değerlendirme, partinin ve liderin küresel ekonomik yapıya bakışını özetledi.

Değerlendirmenin çıkarımları:

Bahçeli'nin tespiti, Avrupa merkezli ekonomik üstünlüğün eskisi gibi sürmediği yönünde bir uyarı niteliği taşıyor. Bu yaklaşım, küresel rekabetin yeniden şekillendiğine dair bir perspektif sunuyor ve dış ilişkiler ile ekonomik stratejiler bakımından yorumlanabilecek bir çerçeve oluşturuyor.

Konuşma, MHP'nin gündeminde uluslararası ekonomik gelişmelerin izlenmesinin önemini ortaya koyarken, milletvekillerine ve kamuoyuna yönelik bir değerlendirme niteliği taşıdı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa artık Sanayi Devrimi'nin dinamizmini yaşadığı, ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü tartışmasız biçimde koruduğu dönemde değildir. Küresel rekabette güç kaybetmekte, ekonomik ve siyasi etkisi giderek azalmaktadır"