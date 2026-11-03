Yunusemre meclisinde kasım oturumu: Balaban'dan lösemiye vurgu ve sürpriz çağrı

Yunusemre Belediyesi kasım meclisinde:

Yunusemre Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban yönetiminde Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; gündemde yer alan 34 madde sırasıyla ele alındı.

gündemin öne çıkan konuları:

Mecliste özellikle kırsal mahallelerde sürdürülecek altyapı ve hizmet çalışmaları, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, yaşlı vatandaşlara yönelik destek programları ve çeşitli imar düzenlemeleri tartışıldı. Komisyondan gelen raporlar doğrultusunda ilgili maddeler oylandı ve bazı uygulama adımları için yetkilendirmeler karara bağlandı.

başkanın çağrısı ve mecliste duygusal an:

Toplantı sonrası konuşan Semih Balaban, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kemik iliği bağışının önemine dikkat çekti. Meclis Üyesi Şaban Yılmaz'dan, tedavi sürecinde olan torunu Efe Leo Çıraklar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Balaban, Efe Leo'ya sürpriz bir şekilde görüntülü arama gerçekleştirdi. Başkan Balaban'ın arayarak verdiği moralin ardından meclis üyeleri de minik Efe Leo ile konuşup geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıda ayrıca meclisin 2. birleşiminin 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Oturum genel olarak hem gündem maddelerinin ele alındığı hem de toplumsal duyarlılığın öne çıktığı bir hava içinde tamamlandı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ, BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.