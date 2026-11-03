İnegöl Cerrah Mahallesi'nde yokuşta savrulan kamyonet yamaça çarptı, sürücü yaralandı

İnegöl'de kamyonet yamaça çarptı

Kaza, 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi sınırlarında yaşandı. Yokuş aşağı seyir halindeki 16 JL 649 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaça çarptı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı:

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Berat İ. (27), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde inceleme başlattı:

Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve güvenlik incelemesi başlattı. İlk tespitler, aracın yokuşta seyrederken kontrolden çıktığını gösteriyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YAMACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.