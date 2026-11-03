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İnegöl Cerrah Mahallesi'nde yokuşta savrulan kamyonet yamaça çarptı, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde 09.30'da kontrolünü kaybeden 16 JL 649 plakalı kamyonet yamaca çarptı; sürücü Berat İ. yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl Cerrah Mahallesi'nde yokuşta savrulan kamyonet yamaça çarptı, sürücü yaralandı

İnegöl'de kamyonet yamaça çarptı

Kaza, 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi sınırlarında yaşandı. Yokuş aşağı seyir halindeki 16 JL 649 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaça çarptı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı:

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Berat İ. (27), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde inceleme başlattı:

Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve güvenlik incelemesi başlattı. İlk tespitler, aracın yokuşta seyrederken kontrolden çıktığını gösteriyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YAMACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YAMACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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