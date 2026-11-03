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Enerjisa Enerji dokuz ayda yatırımlarını güçlendirip şebekeye öncelik verdi

Enerjisa Enerji, 2026'nın ilk dokuz ayında yatırımlarını yüzde 85 artırarak 20,8 milyar TL'ye yükseltti; dağıtım altyapısına 20,1 milyar TL ayırdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Enerjisa Enerji dokuz ayda yatırımlarını güçlendirip şebekeye öncelik verdi

Enerjisa Enerji dokuz aylık yatırım raporu

Enerjisa Enerji, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artırarak 20,8 milyar TL'ye taşıdı. Bu tutarın 20,1 milyar TL'si elektrik dağıtım altyapısına ayrıldı. Şirket yıl sonu için belirlediği 30-35 milyar TL yatırım hedefini koruyor.

yatırım dağılımı ve öncelikler:

Şirket, şebeke modernizasyonu ile dijitalleşmeye öncelik vererek artan elektrik talebine ve elektrik kullanımının yaygınlaşmasına hazırlık yapıyor. Enerjisa Enerji CEO'su Oğuzhan Özsürekci bu çerçevede şu noktalara dikkat çekti: "Ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanda elektriğin daha fazla kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, şebekelerin kapasitesini ve esnekliğini artırmayı gerektiriyor." Özsürekci, COP31 gündemindeki hedeflerin de bu ihtiyacı ortaya koyduğunu belirterek, şirketin altyapıya bugünden yatırım yaptığını ve dijitalleşme ile kapasiteyi geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

finansal performans ve yılsonu hedefleri:

Enerjisa Enerji'nin esas faaliyet geliri ilk dokuz ayda 62,1 milyar TL seviyesine ulaştı; bu gelirin yaklaşık %90'ı elektrik dağıtım iş kolundan elde edildi. Düzenlemeye Esas Varlık Tabanı 111,5 milyar TL'ye yükseldi. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 11,6 milyar TL Baz Alınan Net Kâr açıkladı ve bilanço disiplini ile nakit üretme kapasitesinin bir göstergesi olarak Net Finansal Borç/Faaliyet Geliri oranını 1.0x seviyesinde tuttu.

Bu sonuçlarla Enerjisa Enerji, yıl sonu için belirlediği 80-85 milyar TL Esas Faaliyet Geliri ve 13-15 milyar TL Baz Alınan Net Kâr hedeflerine ulaşma yönünde önemli ilerleme kaydetti. Şirket, uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülen iş birlikleri ve güçlü finansman yapısıyla planlanan yatırımları sürdürmeyi ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

ENERJİSA ENERJİ CEO’SU OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ

ENERJİSA ENERJİ CEO’SU OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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