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Bahçeli'den dış güçlere net uyarı

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Türkiye'nin egemenliğine yönelik müdahalelere sert tepki göstererek, dış güçlere uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli'den dış güçlere net uyarı

MHP liderinin TBMM grup toplantısındaki mesajı

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada dışarıdan yönlendirilen girişimlere karşı sert bir dil kullandı. Toplantıda öne çıkan en dikkat çekici ifade, "Türkiye’ye parmak sallamak kimsenin harcı değil" sözleri oldu; Bahçeli bu sözlerle ülke egemenliğine yönelik hareketlere karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

vurgulanan ana temalar:

Konuşmasında MHP lideri, sınır güvenliği, egemenlik ve ulusal onur temalarını ön plana çıkardı. Bahçeli, millet iradesine ve Türkiye'nin bağımsız karar alma yetisine yönelik dış müdahaleler konusunda uyarıda bulunurken, iç siyasette birlik ve kararlılık çağrısı yaptı.

Aynı zamanda TBMM çatısı altında yapılan toplantının dili, partinin geleneksel milliyetçi söylemiyle uyumlu bir tablo çizdi. Bahçeli'nin ifadesi, muhataplarına yönelik doğrudan ve net bir mesaj niteliği taşıdı.

söylemin siyasi yorumu:

Bu tür açıklamalar, MHP'nin dış etkilere karşı hassasiyetini ve iç politikada milliyetçi vurguyu sürdürme niyetini yansıtıyor. Bahçeli'nin kullandığı sert ton, hem tabanına yönelik bir güç gösterisi hem de ulusal çıkarların savunulacağına dair bir güvence olarak okunabilir.

Parti grubunda yapılan açıklamalar, önümüzdeki dönemde dış politika ve güvenlik konularının siyaset gündeminde daha görünür kalabileceğine işaret ediyor. Bahçeli'nin mesajı, istişare ve dayanışma çağrısını da beraberinde getirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Türkiye’ye parmak sallamak kimsenin harcı değil&quot;

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’ye parmak sallamak kimsenin harcı değil"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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