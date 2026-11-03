Soruşturma: fon ağında 433 şüpheli, 112 kişi tutuklandı, 30 milyar lira iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son duruma ilişkin açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bakan Gürlek, soruşturmanın başlangıcından itibaren işlemlerin şeffaf biçimde yürütüldüğünü ve ekonomik sisteme yerleşmiş suç yapılanmasıyla yoğun mücadele edildiğini söyledi.

Bakan, soruşturmaya ilişkin verilerin toplandığını, adli ve idari tedbirlerin uygulandığını vurgulayarak, konuyla ilgili hiçbir karanlık noktanın kalmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konudaki tavrını hatırlatarak, "Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız" ifadelerini aktardı.

Soruşturmanın kapsamı ve yürütülen işlemler:

Gürlek, soruşturmanın kapsamının basit bir borsa manipülasyonu ile sınırlı kalmadığını; örgütsel, hiyerarşik ve sistemli iş birliği delillerine ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada, şebekenin finans bürokrasisinin üst kademelerine kadar uzandığı ve bazı denetim mekanizmalarına sızma iddialarının tespit edildiği belirtildi.

Adli süreçteki güncel rakamları paylaşan Bakan, şu bilgileri verdi: soruşturmada 433 şüpheli tespit edilmiş, bunlardan 112 kişi tutuklanmış, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 38 kişi firari durumda. Ayrıca 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin malvarlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri kondu.

İade süreçleri, mali tedbirler ve hukuk güvenliği:

Soruşturma kapsamında mal varlıklarının korunması ve para hareketlerinin izlenmesi için tedbirlerin sürdürüldüğü, iade süreçlerinin adli makamlar tarafından takip edildiği ifade edildi. Bakan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini açıkladı.

Gürlek, tasfiye işlemlerinin hızla devam ettiğini, süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlara ödemelerin yapıldığını ve diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemelerin sürdürüleceğini bildirdi. Yurt dışına çıkarılan paraların da millî ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Finans piyasalarının soruşturma sürecinden olumsuz etkilenmemesi için ayrı bir hassasiyet gösterildiğini vurgulayan Bakan, hukuka uygun çalışan şirketlerle suç şüphesi altındaki işlemlerin karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Suç işlediği kesinleşenlerin hesap vereceği, hakkında hüküm olmayanların ise masumiyet karinesinin korunacağı kaydedildi.

Gürlek, soruşturmanın bağımsız adli merciler tarafından yürütüldüğünü, ilgili kurumların denetimlerinin titizlikle sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun meselenin ekonomik ve idari boyutunu takip ettiğini bildirdi.

Bakan, "ucu nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağız" sözleriyle sürecin kararlılıkla devam edeceğini, yargının yolunu kanunların ve delillerin belirleyeceğini ifade etti ve vatandaşları gelişmeleri devlet kurumlarından takip etmeye davet etti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, FON SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SORUŞTURMA KAPSAMINDA 433 ŞÜPHELİNİN BULUNDUĞUNU, 112 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞINI, 186 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDIĞINI VE 38 KİŞİNİN FİRARİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ.