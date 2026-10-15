Bahçelievler'de ekipler 240 personelle yağmura karşı teyakkuzda

bahçelievler'de hazırlık ve hızlı müdahale:

İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış uyarısı üzerine Bahçelievler Belediyesi yağış öncesinde ve sırasında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Belediye, cadde ve sokaklarda su tahliyesini engelleyecek birikintileri önlemek amacıyla önleyici temizlik ve kontrolleri yoğunlaştırdı.

mazgal ve kanal temizliği:

Belediye ekipleri, yağış başlamadan önce özellikle riskli görülen bölgelerdeki yağmur suyu kanalları, mazgallar ve giderleri temizledi. Biriken atıkların uzaklaştırılmasıyla suyun akışı kolaylaştırıldı; böylece olası su baskınlarının önü alınmaya çalışıldı.

saha ekipleri ve müdahaleler:

Yağışın başlamasıyla birlikte saha kontrolleri sürdürüldü ve ihtiyaç görülen noktalarda anlık müdahaleler yapıldı. Kontroller cadde, sokak ve alt geçitlerde yoğunlaştırıldı; risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemler alındı ve trafik güvenliği sağlandı.

personel ve araç dağılımı:

Çalışmalar, 240 personel, 48 ekip ve 65 araç ve iş makinesi ile yürütüldü. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve ilgili diğer birimlerin koordinasyonuyla cadde ve alt geçitlerde sürekli denetim sağlandı.

alt geçitler ve ulaşım desteği:

Özellikle alt geçitlerde su birikintisi riski nedeniyle zabıta ekipleri trafik önlemleri aldı. Sağanak sırasında yolda kalan veya evlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yardımına, belediyeye ait iki Amarok araç yönlendirildi ve talepler doğrultusunda ulaşım desteği sağlandı.

Belediye ekipleri yağışın ardından da ilçe genelinde kontrollerini sürdürüyor; mazgal ve kanallarda temizleme çalışmaları devam ederken kritik noktalarda gerekli tedbirler korundu. Vatandaşlar, olumsuz hava koşuları ve müdahale talepleri için 444 0 311 numaralı iletişim merkezine başvurabilecekleri bildirildi.

Bahçelievler’de sağanak yağışa karşı kesintisiz mücadele