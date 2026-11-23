Yüceer kararının gerekçesini açıkladı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den YENİ Parti'ye, oradan da AK Parti'ye geçen sürecine ilişkin eleştirileri ve iddiaları AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'ndaki açıklamasında değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Yüceer, ziyaret sırasında basın mensuplarına siyasi tercihinin arkasındaki motivasyonu anlattı.

Yüceer, parti değişikliğinin arkasında 'ne bir tehdit, ne bir korku ne de kişisel bir ikbal' olduğunu belirterek, kararın merkezine Tekirdağ'a hizmet götürmenin yer aldığını vurguladı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yüceer, siyasi kararların tartışılabileceğini ancak niyet okunarak yapılan yorumları doğru bulmadığını ifade etti.

Mevzuat ve belediye başkanlığı iddialarına yanıt:

Parti değişikliğinin ardından gündeme gelen, başkanlığının devriyle ilgili iddialara Yüceer mevzuat temelinde yanıt verdi. Mevzuatın açık olduğunu söyleyen Yüceer, 'herhangi bir belediye başkanının yerine herhangi bir belediye başkanı olamıyor' diyerek bu tür iddiaların dayanaksız olduğunu belirtti ve bu söylemin ne kadar boş olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Mali disiplin, ihale oranları ve şeffaflık:

Belediyenin mali yapısı ve ihale süreçlerine dair açıklama yapan Yüceer, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve mali disipline öncelik verdiklerini söyledi. Hakkında yürüyen herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirten Yüceer, belediyenin ihale verilerini şu sözlerle paylaştı: Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin açık ihale oranı yüzde 99 olarak kaydedildi.

Doğrudan temin oranının göreve geldiklerinde yüzde 6'larda olduğunu, düzenli düşüşle şu an yüzde 2,5'lere gerilediğini söyleyen Yüceer, amaçlarının mali disiplini güçlendirmek, şeffaflığı artırmak ve denetlenebilirliği sağlamak olduğunu dile getirdi. Sayıştay denetimleri ve gerektiğinde savcılık ya da teftiş gibi mekanizmaların işletildiğini belirterek, belediyenin bu anlamda hiçbir eksik bırakmadığını ve bu durumdan gurur duyduğunu ekledi.

Yüceer'in açıklamaları, parti değişikliğinin gerekçelerini, mevzuata dayanan hukuksal çerçeveyi ve belediyedeki uygulamaları aynı çerçevede savunmak üzere kurgulandı; başkan, sürecin siyasi hesaplardan çok yerel hizmet odaklı olduğunu öne sürdü.

AK PARTİ'YE KATILAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER, PARTİSİNİN TEKİRDAĞ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDEREK KENTTE İLK KEZ AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI SIFATIYLA BASININ KARŞISINA ÇIKTI. HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA VE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN YÜCEER, "BU KARARIN ALINMASINDA NE BİR TEHDİT, NE BİR KORKU, NE DE KİŞİSEL BİR İKBAL YÖNLENDİRMESİYLE BU KARARI ALMIŞ DEĞİLİZ" DEDİ.