Bolu'da üç aracın karıştığı kaza

Olay, saat 17.00 sıralarında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi Akdemir Sokak'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 14 LA 575 plakalı otomobil ile Ösenek Sokak'tan Akdemir Sokak'a çıkan C.Y. yönetimindeki 34 BJ 7485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14 LA 575 plakalı araç savrularak park halindeki 14 AEB 246 plakalı otomobile çarptı.

kaza anının ayrıntıları:

İlk belirlemelere göre zincirleme şekilde gerçekleşen çarpışma sonucunda, kazayı yapan araçlardan birinin sürücüsü S.K. yaralandı. Yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve durumunun değerlendirilmesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan diğer sürücüler tarafından olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı, yaralı sürücüye müdahale edildi ve trafik geçici olarak düzenlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine ilişkin ifadeler ve görgü tanıklarının beyanları alınarak olay yeri çalışmaları sürdürüldü.

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