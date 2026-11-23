Vezirköprü'de öğretmenler günü buluşması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Vezirköprü Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda öğretmenler, sendika temsilcileri ve yerel yöneticiler bir araya geldi. Etkinlik, hem kutlama hem de mesleki dayanışma vurgusu taşıdı.

programın akışı:

Programa Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, Başkan Yardımcısı Fikret Bostan, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Etkinlik balık ekmek ikramıyla başladı; bu samimi başlangıç öğretmenler arasında sıcak bir ortam oluşturdu.

mesajlar ve hediyeler:

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaman yaptığı konuşmada 24 Kasım vesilesiyle eğitim camiasını bir araya getirmenin memnuniyetini dile getirdi. Eğitim Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Program çay ikramıyla sürdü ve öğretmenlere günün anısına takvim ve çikolata hediye edildi; bu jestler buluşmanın hem kutlama hem de vefa niteliğini güçlendirdi.

Gün boyunca süren etkinlik, yerel paydaşların katılımıyla öğretmenler arasında bağlantı ve birlik duygusunu pekiştirmeyi hedefledi ve bölgede eğitim camiasının dayanışma göstergesi olarak değerlendirildi.

EĞİTİM BİR-SEN VEZİRKÖPRÜ TEMSİLCİLİĞİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİ VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİREN KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.