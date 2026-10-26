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Bahçelievler'de kentsel dönüşümde 6 bininci bina yıkıldı

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 6 bininci binanın yıkımı yapıldı; 2019'dan bu yana 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi, destek 20 milyar TL.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler'de kentsel dönüşümde 6 bininci bina yıkıldı

tören ve kentsel dönüşüm verileri:

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde düzenlenen törende, kentsel dönüşüm kapsamında 6 bininci binanın yıkımı gerçekleştirildi. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye yetkilileri, ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarının somut göstergesi olarak bu yıkımın önemine vurgu yaptı.

Belediye verilerine göre, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarının ilk dokuz ayında Bahçelievler ilk sırada yer alırken; 2019'dan bu yana toplam 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kampanya kapsamında ilçedeki hak sahiplerine sağladığı destek tutarı 20 milyar TL'yi buldu.

ada bazlı dönüşüm önceliği:

Başkan Hakan Bahadır törende ada bazlı dönüşüme ilişkin önceliklerini paylaştı. Bahadır, 'Çok mutluyum. 6 bininci binamızı yıkıyoruz. Daha önceden de yıkımlar yapılmıştı. Bu 6 bininci binayla beraber Bahçelievler'deki yapı stokumuzun yarısını yenilemiş oluyoruz' ifadelerini kullandı. Konuşmasında deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün zorunluluğunu vurguladı: 'Depremin tek çaresi kentsel dönüşüm. Adına ne koyarsanız koyun, mutlaka kentsel dönüşüm şart.'

Bahadır, önceliklerinin ada bazlı dönüşüm olduğunu belirtti ve yerine getirilemediğinde parsel ya da apartman bazlı dönüşüme razı olabileceklerini söyledi. Ada bazlı çalışmaların başladığı noktalardan bazıları arasında eski Darphane binasının bulunduğu bölge, Adli Tıp civarı ve Kuleli mevkisi ile Yenibosna Merkez Mahallesi gösterildi.

süreç yönetimi ve vatandaşa çağrı:

Çalışmaların hacmine ilişkin bilgi veren Bahadır, ilçede aynı anda inşa edilen bina sayısının yüksekliğine dikkat çekti: 'Bahçelievler'de şu anda bin 100 bina yapılıyor.' Yapım, hafriyat ve yıkım aşamasında farklı noktalarda yürütülen projeler için günlük izin uygulamalarına değinildi; belediye günlük 10 yıkıma ve 10 mikser kamyonuna izin verildiğini belirtti ve bunun trafik ve yaşam akışını aksatmayacak şekilde planlandığını söyledi.

Vatandaşlara doğrudan çağrı yapan Bahadır, başvuruların önemini vurguladı: 'Lütfen gelin, bize müracaat edin. Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Sizleri müteahhitlerle ve yıkım firmalarıyla görüştürelim, arabuluculuk yapalım.' Başkan, ekonomik zorlukların farkında olduklarını, emekli ve dar gelirli vatandaşlar için kampanya ve destek imkanlarının önem taşıdığını da sözlerine ekledi ve Cumhurbaşkanı ile Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Yetkililer, ilçedeki dönüşümün hem güvenli yaşam alanı yaratma hem de deprem riskini azaltma açısından kritik olduğunu belirtiyor. Bahçelievler'deki uygulamalar, kampanya destekleri ve saha yönetimi örnekleri kentsel dönüşüm stratejisinin yerel ölçekte nasıl yürütüldüğüne dair somut bir görünüm sunuyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER&#039;DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6 BİNİNCİ BİNANIN YIKIMI...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6 BİNİNCİ BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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