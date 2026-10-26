Cumhuriyet Meydanı'nda doğa sevgisi yeşerdi: Yeşil Vatan Tırı öğrencilerle buluştu

Yeşil Vatan Tırı Bilecik'te öğrencilere kapılarını açtı

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Yeşil Vatan Tırı, gün boyunca il genelindeki okullardan gelen öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, ormanların korunması ve çevre bilincinin artırılmasını hedefledi.

Etkinliklerde neler yapıldı:

Öğrenciler, üç boyutlu sinema gösterimleri, interaktif oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla doğa ve ormanların önemi hakkında bilgi edindi. Eğlenirken öğrenmeye odaklanan etkinliklerde, çocuklara çevreye duyarlı davranışlar ve ormanların korunmasının gündelik yaşama etkileri aktarıldı.

Vali'nin katılımı ve mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi. Sözer, "Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisini aşılamak ve ormanlarımızın korunması konusunda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Yeşil Vatan bilinciyle yetişen nesiller, geleceğimizin en önemli güvencesidir. Daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için çocuklarımızda çevre duyarlılığını artıran bu tür etkinlikleri kıymetli buluyoruz" dedi.

Etkinlik, il genelinde genç nesillerde sürdürülebilir bir çevre anlayışı oluşturmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı.

YEŞİL VATAN TIRINDA ÖĞRENCİLERE DOĞA SEVGİSİ AŞILANDI