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Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü

Selimiye Camii'nin ihtişamı, Balkanlar ve Azerbaycan'dan gelen ressamların tuvallerinde hayat buldu; eserler 29 Ekim'de sergilenecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü

Edirne'de uluslararası sanat buluşması

Trakya Üniversitesi ile Edirne Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması, Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan gelen sanatçıları Selimiye Meydanı'nda bir araya getirdi. Katılımcılar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin mimari formunu, ışığını ve estetik ayrıntılarını tuvallerine taşıdı.

Hazırlanan eserler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak. Organizasyon, hem kent peyzajının sanatsal yorumlarını zenginleştiriyor hem de bölge kültürlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

sanat ve diplomasi:

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, çalışmaları ziyaretinde etkinliğin yalnızca sanatsal bir atölye olmadığını; aynı zamanda Balkan ülkeleriyle kurulan dostluk ilişkilerine katkı sağladığını vurguladı. Hatipler, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların Edirne'yi resmetmesinin kentin kültürel belleğini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendireceğini belirtti.

ressamların izlenimleri:

Azerbaycan'dan katılan ressam Turaj Seyidbayli, organizasyonda Türk dünyasını temsilen yer almaktan memnuniyet duyduğunu ve ilk kez düzenlenen etkinliğe Azerbaycanlı bir sanatçının dahil olmasının önemine dikkat çekti. Seyidbayli, Edirne'nin mimari dokusunun sanatçılara zengin bir ilham kaynağı sunduğunu söyledi.

Arnavutluk'tan gelen ressam Xheneta Kadillari ise Edirne'yi ilk kez ziyaret ettiğini, kentte en çok etkilendiği yapının Selimiye Camii olduğunu anlattı. Kadillari, Selimiye'nin görkemi ve geleneksel mimarisinin çizim yapmayı özellikle cazip kıldığını; kenti ve camiyi eşsiz bulduklarını ifade etti.

Etkinlik, mimarlık ve sanat arasındaki bağları ortaya koyarken, bölgeyi ziyarete gelen uluslararası sanatçıların gözünden Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğini yeni eserlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

BALKAN ÜLKELERİ VE AZERBAYCAN&#039;DAN EDİRNE&#039;YE GELEN RESSAMLAR, SELİMİYE CAMİİ&#039;NİN MİMARİ İHTİŞAMINI...

BALKAN ÜLKELERİ VE AZERBAYCAN'DAN EDİRNE'YE GELEN RESSAMLAR, SELİMİYE CAMİİ'NİN MİMARİ İHTİŞAMINI TUVALLERİNE TAŞIDI. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLE EDİRNE VALİLİĞİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI BULUŞMADA HAZIRLANAN ESERLER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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