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Personel ilk 72 saatte kendi güvenliğini sağlamanın yollarını öğrendi

Tekirdağ AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline afet öncesi, anı ve sonrası için tedbirler ile ilk 72 saatin önemini aktardı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Personel ilk 72 saatte kendi güvenliğini sağlamanın yollarını öğrendi

Tekirdağ AFAD'tan farkındalık eğitimi

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde katılımcılara afet sürecinin üç aşaması hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Eğitimin içeriği ve ana vurgular:

Eğitim programında afet türleri, afetlerin insanlar ve yaşam alanları üzerindeki etkileri ile yaşanılan mekânlardaki risklerin nasıl azaltılacağı ele alındı. Katılımcılara afet öncesinde alınması gereken hazırlıklar, afet anında panik yapılmadan hareket etmenin önemi ve afet sonrası yapılması gereken temel müdahaleler anlatıldı. Özellikle ilk 72 saatin kritik rolü vurgulanarak, bireylerin bu sürede kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazır bulunmalarının gerekliliğine dikkat çekildi.

Davranış biçimleri ve amaçlanan sonuçlar:

Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimlerinin bilinmesinin ve önceden alınan tedbirlerin can kayıplarını ve olası zararları azaltmadaki rolü üzerinde duruldu. Katılımcıların afet bilincinin artırılması, rutin işleyiş içinde alınabilecek basit önlemler konusunda farkındalık kazanmaları ve acil durumlarda daha hazırlıklı olmaları hedeflendi.

Eğitim, il personelinin afet ve acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesini sağlamak amacıyla planlandı ve gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ AFAD MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMENLERİ TARAFINDAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE...

TEKİRDAĞ AFAD MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMENLERİ TARAFINDAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK AFET VE ACİL DURUM FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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