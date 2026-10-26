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OSB'de çalışan kadınlara erken tanı ve tarama bilinci aşılandı

Bartın OSB'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimde kadınlara kanserlerde erken tanı, belirtiler ve ücretsiz tarama programları anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

OSB'de çalışan kadınlara erken tanı ve tarama bilinci aşılandı

Eğitim programının amacı:

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan kadınlar için düzenlenen eğitim, koruyucu sağlık hizmetlerinin iş yaşamına taşınmasını hedefledi. Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Karaköy Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Doğa Hızoğlu tarafından verildi.

ele alınan konular:

Eğitimde meme kanserinde erken tanı, kanser belirtilerinin fark edilmesi ve düzenli taramaların önemi öncelikli olarak ele alındı. Katılımcılara ayrıca rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik tarama programları hakkında da bilgi aktarıldı.

Program sırasında meme sağlığı bilincinin artırılmasının ve olası değişikliklerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmanın gerekliliği vurgulandı. Katılımcılara kendi kendine muayenenin rolü ve dikkat edilmesi gereken bulgular açıklandı.

tarama çağrısı ve uygulama bilgileri:

İl Sağlık Müdürlüğü, ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi yapıldığını hatırlattı. Tarama zamanı gelen kadınlar, kadın sağlığı takibi için KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne davet edildi.

Müdürlük yetkilileri, kanser konusunda farkındalığı artırmaya ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaşamın tüm alanlarına, özellikle çalışma ortamlarına kadar ulaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi. Eğitimler ile hem bilginin yaygınlaştırılması hem de tarama oranlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

BARTIN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK KANSER FARKINDALIĞI EĞİTİMİ...

BARTIN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK KANSER FARKINDALIĞI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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