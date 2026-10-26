Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası'nda yeni dönem başladı

27 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ahmet Yavuz Karaca başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve başladı. Oda yönetimi, çalışmalarının merkezine mesleğin itibarını ve toplum sağlığını koyduklarını açıkladı.

yeni yönetimin öncelikleri:

Yapılan açıklamada yeni dönemin ana hedefleri arasında veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığını güçlendirmek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak bulunduğu belirtildi. Ayrıca hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenilirliği ve çevre sağlığı konularında toplumsal farkındalık artırılmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Oda, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlı kalmayıp zoonotik hastalıklarla mücadele ve güvenilir gıdaya erişim gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

basınla ilişki ve şeffaflık:

Yeni yönetim basın kuruluşları ve basın mensuplarıyla kuracağı iletişime özel önem veriyor. Açıklamada, iletişimin açık, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı olması hedeflendiği; Oda'nın bilgi ve birikimini basınla paylaşmaya hazır olduğu ifade edildi.

Basın mensuplarının, mesleği ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda doğru, güncel ve bilimsel bilgiye erişebilmesinin önemine vurgu yapıldı ve basın, toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayan önemli paydaş olarak tanımlandı.

Yeni yönetim, meslektaşlar, İstanbul ve ülke için hayırlı olması temennisini ileterek tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileklerini sundu.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLERİ ODASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİM SONUCUNDA VETERİNER HEKİM AHMET YAVUZ KARACA BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULU GÖREVE BAŞLADI.