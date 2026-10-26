Dolar 49,7574 +0,14%
Euro 55,6866 +0,03%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.444,06 +0,51%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,65 -0,94%
--°

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası'nda 27 Eylül seçimi sonrası Ahmet Yavuz Karaca başkanlığındaki yönetim göreve başladı; öncelikler meslek saygınlığı ve halk sağlığı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası'nda yeni dönem başladı

27 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ahmet Yavuz Karaca başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve başladı. Oda yönetimi, çalışmalarının merkezine mesleğin itibarını ve toplum sağlığını koyduklarını açıkladı.

yeni yönetimin öncelikleri:

Yapılan açıklamada yeni dönemin ana hedefleri arasında veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığını güçlendirmek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak bulunduğu belirtildi. Ayrıca hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenilirliği ve çevre sağlığı konularında toplumsal farkındalık artırılmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Oda, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlı kalmayıp zoonotik hastalıklarla mücadele ve güvenilir gıdaya erişim gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

basınla ilişki ve şeffaflık:

Yeni yönetim basın kuruluşları ve basın mensuplarıyla kuracağı iletişime özel önem veriyor. Açıklamada, iletişimin açık, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı olması hedeflendiği; Oda'nın bilgi ve birikimini basınla paylaşmaya hazır olduğu ifade edildi.

Basın mensuplarının, mesleği ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda doğru, güncel ve bilimsel bilgiye erişebilmesinin önemine vurgu yapıldı ve basın, toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayan önemli paydaş olarak tanımlandı.

Yeni yönetim, meslektaşlar, İstanbul ve ülke için hayırlı olması temennisini ileterek tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileklerini sundu.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLERİ ODASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİM SONUCUNDA VETERİNER HEKİM AHMET YAVUZ...

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLERİ ODASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİM SONUCUNDA VETERİNER HEKİM AHMET YAVUZ KARACA BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULU GÖREVE BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de MHP teşkilatları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı
images

Efeler'e öncelik: yollar ve altyapıya 2 milyar 754 milyon liralık güçlü hamle
images

Hastalarla yüz yüze hak bilinci: karanfil ve broşürle farkındalık
images

Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında geldi

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti