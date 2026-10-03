Kayseri ticaret odası seçimlerinde Ömer Gülsoy 60 komitede öne çıktı

seçim sonuçları açıklandı

Kayseri Ticaret Odası organ seçimlerinde oy sayımı tamamlandı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre 61 komiteden 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy aldı, diğer başkan adayı Ali Alkan ise 1 komitede başarı sağladı.

oy süreci ve dağılımı:

Seçimler Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım yapıldı ve mevcut tabloda Gülsoy'un komitelerde geniş bir üstünlük sağladığı görüldü. Komitelerin çoğunluğunu kazanan liste, odanın önümüzdeki dönemdeki çalışma gruplarını belirleyecek temsilcileri de seçmiş oldu.

başkanın değerlendirmesi:

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, seçimlerin Kayseri ve iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu ve katılıma teşekkür etti. Gülsoy şu ifadeleri kullandı: Güzel bir günde, güzel bir atmosfer içerisinde iş dünyamızın temsilcilerinin katılımıyla, nezaket içerisinde Kayseri’mize yakışır güzel bir seçim geçirdik. Kayseri Ticaret Odası’nın 61 komitesinde, komitede çalışacak arkadaşların seçimi gerçekleşmiş oldu. Katılan, oy kullanan üyelerimize, gelemeyen üyelerimize, gıyabımızda dua eden bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonuç olarak da 61 komitenin 60’ını aldık, 1 komitemiz de dışarıda. Ama hiçbir zaman ayrıştırmak değil, onlar da bizim üyelerimiz, bağrımıza basacağımız arkadaşlar. Komitede çalışan, kazanan arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Kayseri’mize, ticaret odamıza, üyelerimize hayırlı olsun

Gülsoy, sonuçların ardından birlik ve beraberlik mesajı vererek kaybedenlerin de oda için önemli üyeler olduğunu vurguladı ve yeni dönemde komitelerde görev yapacak isimlere başarı diledi.

KAYSERİ TİCARET ODASI'NIN (KTO) ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANIRKEN KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE 61 KOMİTENİN 60'INI MEVCUT BAŞKAN ÖMER GÜLSOY KAZANDI.