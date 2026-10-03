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Birlik söyleşileri hulusi akar ve bekir yıldız'la yeni döneme mercek tuttu

Birlik Söyleşileri'nde Hulusi Akar ve Bekir Yıldız, Türkiye'nin stratejik konumu, yerli savunma sanayi ve toplumsal birlik vurgusuyla katılımcılara seslendi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Birlik söyleşileri hulusi akar ve bekir yıldız'la yeni döneme mercek tuttu

Birlik söyleşileri yeni dönemin ilk programını gerçekleştirdi

Birlik Vakfı'nın geleneksel 'Birlik Söyleşileri' programı, yeni dönemin açılışında yoğun bir katılımla düzenlendi. Etkinliğin konuşmacıları TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve önceki dönem Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız oldu. Dünya gündemi, dış politika ve Türkiye'nin küresel konumu etrafında gerçekleşen sohbet, katılımcılardan geniş ilgi gördü.

dünya gündemi ve savunma sanayii:

Programda Hulusi Akar, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve özellikle yerli ve milli savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemenin önemini vurguladı. Akar, 'Türkiye artık sadece kendisine söylenen sözleri dinleyen değil; uluslararası arenada sözü dinlenen, oyun kuran bir ülke konumuna gelmiştir' ifadelerini kullandı. Ayrıca terörle mücadeledeki kararlılığın altını çizen Akar, hedeflerinin terörsüz bir Türkiye olduğunu belirtti ve Doğu ile Güneydoğu bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekti.

dış politika, tarih bilinci ve insani kaygılar:

Hulusi Akar, konuşmasında dış politika perspektifine de geniş yer ayırdı; Kıbrıs meselesinin taşıdığı önemi hatırlattı ve gençlerin tarihe ilişkin bilinçlenmesinin önemine değindi. Girit'in Osmanlı dönemindeki konumuna dair anekdotları aktararak tarih bilincine vurgu yaptı. Gazze'de yaşanan insani dram ve iddia edilen katliamlara sert tepki gösteren Akar, Amerika'da İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell örneğini hatırlatarak uluslararası zulümlere karşı duyarlılık çağrısında bulundu: 'Dünyadaki bu zulümlere karşı bizler uyumamalıyız, yaşananların farkında olmalıyız.'

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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