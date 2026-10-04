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Bahçeşehir'den deplasman zaferi: Çayırova'yı 84-76 yendi

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti; Jordon Crawford 27, Trevion Williams 20 sayı kaydetti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bahçeşehir'den deplasman zaferi: Çayırova'yı 84-76 yendi

maç özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çayırova Belediyesi ile karşılaştı ve müsabakadan 84-76 galip ayrıldı. Maç genelinde tempo Bahçeşehir lehine şekillendi ve konuk ekip özellikle hücumda etkili performans sergiledi.

maçın kilit anları:

İlk periyot 27-23 Bahçeşehir Koleji üstünlüğünde tamamlandı ve devreye de konuk ekip 59-45 önde girdi. Üçüncü periyoda 71-65 üstün giren Bahçeşehir, son çeyrekte savunma ve hücum dengesini koruyarak farkı tutturdu. Maçın akışında Bahçeşehir'in set hücumları ve çabuk hücum sayıları belirleyici oldu.

istatistikler:

Çayırova Belediyesi kadrosunda Jordon Crawford 27 sayı ile öne çıktı; Rasheed Sulaimon 16, Fabian White Jr. 13, Nysier Brooks 8, Jeremy Simmons 7, Michal Sokolowski 3 ve Canberk Kuş 2 sayı kaydetti. Takımın başantrenörü Ender Arslan idi.

Bahçeşehir Koleji tarafında Trevion Williams 20 sayı ile takımını taşıdı; Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Kenan Sipahi 12, Marcquise Reed 7, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 5, Furkan Haltalı 5 ve Mateusz Ponitka 2 sayı üretti. Başantrenör Sasa Djordjevic yönetimindeki Bahçeşehir, skor dağılımıyla dengeli bir galibiyet aldı.

Maç Çayırova Belediyesi salonunda oynandı; hakemler Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar ve Kerem Yılmaz olarak kaydedildi. Periyot skorları şöyle gerçekleşti: 1. periyot 27-23 (Bahçeşehir Koleji lehine), devre 59-45 (Bahçeşehir Koleji lehine), 3. periyot 71-65 (Bahçeşehir Koleji lehine).

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, DEPLASMANDA ÇAYIROVA...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, DEPLASMANDA ÇAYIROVA BELEDİYESİ'Nİ 84-76 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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