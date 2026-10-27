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Bahçeye düşen kargo tırı Sultangazi'de trafiği durdurdu

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda saat 08.45'te Yurtiçi Kargo tırı kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, iki araca çarptı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçeye düşen kargo tırı Sultangazi'de trafiği durdurdu

kaza ve olay yeri:

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda sabah saat 08.45'te meydana gelen kazada, seyir halindeki Yurtiçi Kargo firmasına ait tır bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Tır önce karşı şeride geçerek bir kamyonet ve bir otomobile çarptı; ardından yaklaşık 5 metre yükseklikten halı sahanın bitişiğindeki bahçeye düştü. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, tırın bahçeye düşmesi olası daha ciddi bir felaketi önledi.

Kazada kamyonet ve otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay sırasında tır sürücüsünün büyük şok yaşadığı bildirildi.

müdahale, trafik ve görüntü kayıtları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle yaralılar taşındı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı; araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazaya karışan araçlar ve yol kenarına düşen tır, emniyet birimleri tarafından havadan görüntülendi ve bu görüntüler olay yerinin değerlendirilmesinde kullanıldı.

Görgü tanıkları kazanın etkisini ve o anları anlattı. Mehmet Şahin, "Tır yukarıdan süratli bir şekilde geliyordu. Karşı şeritten geliyordu. Araçlara çarptı. Burada kazalar sürekli oluyor. Ölü yok" dedi. Onur Özgen ise, "Biz sabah araçlara yer veriyoruz. Bu sırada bir ses geldi. Ben de arkama baktım. Tır karşı şeride geçti. Halı sahanın kulübesinin içine düştü. Herkes panik oldu. Camlara çıktı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olayın nedeni, tırın teknik durumu ve sürücünün kontrolünü kaybetmesine yol açan etkenler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SULTANGAZİ&#039;DE KARŞI ŞERİDE GEÇEN KARGO FİRMASI TIRI, ARAÇLARA ÇARPIP YAKLAŞIK 5 METREDEN BAHÇEYE...

SULTANGAZİ'DE KARŞI ŞERİDE GEÇEN KARGO FİRMASI TIRI, ARAÇLARA ÇARPIP YAKLAŞIK 5 METREDEN BAHÇEYE UÇTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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