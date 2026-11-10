Bakan Bak eski milli sporculara süresiz stadyum kartı üzerinde çalıştıklarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile 2025 kesin hesap ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantının soru-cevap bölümünde bakan, milletvekillerinin eleştirilerini ve önerilerini değerlendirdi; özellikle eski milli sporcuların stadyumlardan yararlanmasına ilişkin gündeme getirilen talebe yanıt verdi.

Eski milli sporculara yönelik düzenleme:

Bakan Bak, yönetmelikte mevcut kriterlerin güncelleneceğini ve sporu bırakmış değerli milli sporculara süresiz kart verilmesine ilişkin bir düzenleme üzerinde çalışılacağını söyledi. Bakan, kulüplerin eski sporcularını zaman zaman davet ettiğini ancak devletin sağlayacağı yaklaşımın daha kıymetli olacağını belirtti. Stadyumların kulüpler tarafından işletilmesi nedeniyle yaşanan uygulama sorunlarının da ilgili kulüplerle görüşülerek çözüleceğini ifade etti.

KKTC ziyareti ve uluslararası hamleler:

Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde yaşanan gelişmeleri anlatarak, bölgedeki gençlerin spor yapmasının çeşitli lobilerce engellenmeye çalışıldığını ve buna karşı spor diplomasisiyle yanıt verdiklerini belirtti. Barcelona takımının kamp planının engellendiği olaydan söz eden Bak, Türkiye'den dört büyük kulübün U15 takımlarıyla KKTC'ye turnuva organizasyonu yaptığını ve gençlerin bundan memnun kaldığını vurguladı. Ayrıca KKTC'nin masa tenisinde Balkan Masatenisi Birliği üyeliğine kabul edilmesi gibi adımların ambargoyu kısmen aştığını söyledi.

Bak, Türk devletleri iş birliğiyle olimpik organizasyonlar ve bu yıl Bayburt ile Erzurum'da düzenlenecek 4. Türk Devletleri Üniversite Oyunları gibi etkinliklerin planlandığını da dile getirdi.

KYK kapasitesi, yurt yatırımları ve yerleştirme oranı:

Bakan sunumunda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kapasitesinin 1 milyona çıkarıldığını hatırlattı ve başvuruların yüzde 96'sının yerleştirildiğini aktardı. Yapımı devam eden yurtlarla ilgili ayrıntılar şöyle:

- 2026 sonuna kadar 29 yurt yapım ve kiralama ile tamamlanacak; bunlardan 5'inin teslim alınacağı, bir kısmının inşaatının bu yıl içinde biteceği belirtildi.

- Halen yapımı devam eden 21 yurt var; bunun 25 bin kapasiteli olacağı, ayrıca ihale aşamasında planlanan yaklaşık 32 yurtla birlikte kapasiteye 30-34 bin ilave edileceği söylendi.

Bakan, KYK yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olduğunu, kira desteği kapsamında gençlere aylık bin 300 ile bin 450 lira seviyesinde imkan sağlandığını anlattı. Denetim ve hizmet kalitesi için mutfaklara kamera yerleştirme, öğrenci temizlik personeli ve güvenlik önlemleri gibi uygulamaların geliştirildiğini kaydetti.

Öğrenci kredi ve burs uygulamaları:

Bak, KYK kredi ve burs yapısına değinerek, şu an bursların 4 bin lira seviyesinde olduğunu ve 2026'da artırılmasının planlandığını söyledi. Sistemde yaklaşık 650 bin öğrenciye karşılıksız burs verildiğini, geriye kalan yaklaşık 850 bin öğrenciye ise kredi sağlandığını belirtti. Ayrıca 2022'de öğrenci borçlarının silinmesi işlemiyle yaklaşık 22 milyar lira tutarında borcun silindiğini hatırlattı. Bakan, geri ödemelerin öğrencinin işe başlamasından sonra başladığını, işe girene kadar iki yıl muafiyet uygulandığını ifade etti.

Gençlik, bağımlılıkla mücadele ve amatör sporculardaki yatırımlar:

Komisyonda bağımlılıkla mücadeleye sık değinildiğini söyleyen Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın birinci yolunun spor, ikinci yolunun ise sanat olduğunu vurguladı. STK'lar ve kulüplere yönelik destek programı kapsamında 200 milyon lira tutarında çağrının yapıldığını aktardı. Mahallelerde ve okullarda yapılan spor yatırımlarıyla okul spor kulübü sayısı 3 bine yükseldiğini, aktif spor yapan öğrenci sayısının ise 850 bin olduğunu belirtti.

Bakan amatör spor kulüplerinin toplum ve gençlik açısından önemine değinerek, bu kurumların çocukları sokak ve uyuşturucudan uzak tutmada kilit rol oynadığını, amatörlere yapılan yatırımın önümüzdeki yılda 2,5 milyar TL hedefine ulaşmasının planlandığını söyledi.

Branşlardaki gelişmeler ve güreşteki jenerasyon değişimi:

Bak, modern pentatlon, jimnastik, okçuluk ve atıcılık gibi branşlarda elde edilen yeni başarıları örnek gösterdi. Güreşte ise jenerasyon değişimi yaşandığını, altyapıya yönelik daha planlı çalışılması gerektiğini ifade etti. Eski dönemin öne çıkan sporcularından bahsederken Yasemin Adar Yiğit, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi isimlere atıfta bulundu ve yeni nesil sporcuların yetiştirilmesine yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Toplantıda Bakan Bak, milletvekillerinin eleştirilerini dikkate aldıklarını, eksikleri gidermek için adım adım yatırımları sürdürdüklerini ve spora erişim ile altyapının güçlendirilmesine öncelik verdiklerini yineledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, "ÖZELLİKLE MİLLİ SPORCULARIMIZIN, ESKİ MİLLİ SPORCULARIN STADYUMLARDAN FAYDALANMASI İLE İLGİLİ BİR KONUYU GÜNDEME GETİRDİ. BİZ YÖNETMELİĞİMİZ İÇERİSİNDE BU VAR, GÜNCELLEYECEĞİZ VE SPORU BIRAKMIŞ DEĞERLİ MİLLİ SPORCULARIN ŞEYİ VAR ONUN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VAR. ONLARA SÜRESİZ KART VERİLMESİ İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.