Erdoğan, Türkmenistan milli liderini kabul etti

resmi kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov'u kabul etti.
kabulün çerçevesi
Kabul, iki liderin karşılıklı temaslarını göstermektedir. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda isim ve unvanlar doğrulanmıştır.
değerlendirme
Toplantı ile ilgili ayrıntılar kaynak açıklamalarında özetlenmiş olup, kabul üst düzey temasların sürdüğüne işaret etmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov'u kabul etti
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