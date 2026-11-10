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Erdoğan, Türkmenistan milli liderini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov’u kabul etti; kabul, iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan, Türkmenistan milli liderini kabul etti

resmi kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov'u kabul etti.

kabulün çerçevesi

Kabul, iki liderin karşılıklı temaslarını göstermektedir. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda isim ve unvanlar doğrulanmıştır.

değerlendirme

Toplantı ile ilgili ayrıntılar kaynak açıklamalarında özetlenmiş olup, kabul üst düzey temasların sürdüğüne işaret etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov&#039;u kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov'u kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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