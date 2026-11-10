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Üstel: federasyon arayışı Rum oyununu değiştirmez, egemenliği savunmak gerekir

Ünal Üstel, Erhürman'ın federasyon odaklı yaklaşımını eleştirerek sorunun KKTC'nin egemen eşitliğini ve tanınmasını savunmakla çözüleceğini, Türkiye ile çalışılacağını vurguladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Merve Çelik

Üstel: federasyon arayışı Rum oyununu değiştirmez, egemenliği savunmak gerekir

Başbakan Ünal Üstel'in eleştirisi

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın federasyon temelindeki müzakere arayışını açıkça eleştirdi. Üstel, Erhürman’ın son önerilerinin BM ve Rum lideri tarafından kabul görmediğini iddia ederek, "Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir" dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısına destek verdiklerini belirterek, anavatan Türkiye ile bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BM görüşmesi ve beklentiler:

Üstel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülen görüşmede beklentilerinin, Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunması olduğunu belirtti. Üstel, aksi halde federasyon arayışının "oyun değiştirici" olmayacağını, bunun Rum tarafının argümanlarına hizmet etmek anlamına geleceğini ifade etti.

Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini hatırlatarak, Erhürman’ın dönüşümlü başkanlık talebine dahi olumlu yanıt verilmediğini öne sürdü.

Geçiş kapıları ve adım öncelikleri:

Konuşmasında geçiş noktalarına da değinen Üstel, Kıbrıs’ta ilk geçiş kapısının 23 Nisan 2003’te UBP hükümeti döneminde açıldığını hatırlattı. Üstel, iki halka somut yarar sağlayacak yeni geçiş noktalarını desteklediklerini, 9 Kasım’daki üçlü görüşmede Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri konusunda varılan uzlaşıya atıfta bulundu.

Üstel, önceliğin Haspolat Kapısı’nın açılması olması gerektiğini vurguladı ve Pile-Yiğitler yolunun yapımının mütekabiliyet gereği Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu belirtti. Adada gerçek bir güven ortamının oluşması için Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı, engelleme ve izolasyonların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL’DEN CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN’A SERT ELEŞTİRİ: &quot;RUM OYUNU ANCAK KIBRIS TÜRK...

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL’DEN CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN’A SERT ELEŞTİRİ: "RUM OYUNU ANCAK KIBRIS TÜRK HALKININ KURDUĞU DEVLETİN EGEMENLİĞİNİ SAVUNMAKLA DEĞİŞTİRİLİR"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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