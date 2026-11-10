Erdoğan ve Rahman, ticaret, savunma sanayi ve iklim gündemini ele aldı

Erdoğan kabulde Bangladeş gündemini öne çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına göre görüşmede öne çıkan başlıklar ticaret, savunma sanayii iş birliği ve iklim kaynaklı altyapı ihtiyaçları oldu.

iş birliği alanları ve öncelikler:

Erdoğan, iki ülkenin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmasının yararlı olacağını vurguladı. Taraflar, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, yatırım olanaklarının artırılması ve sektörel iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

iklim, insani durum ve altyapı ihtiyaçları:

Görüşmede iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş'in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçları da tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerin sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca bu tür sorunların çözümüne katkı sağlaması beklenen İklim Uygulama Köprüsü girişiminin COP31 gündem başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

Taraflar, ikili iş birliğini güçlendirme ve COP31 kapsamında belirlenen önceliklere yönelik adımları takip etme kararlılığını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN ANTALYA’DA BULUNAN BANGLADEŞ BAŞBAKANI TARIK RAHMAN’I KABUL ETTİ.