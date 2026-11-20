Bayraktar'ın İslamabad ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karaçi kentindeki resmi temaslarını tamamladıktan sonra Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Bayraktar, Karaçi'de düzenlenen karşılama töreni ve görüşmelerin ardından Pakistanlı yetkililerle birlikte havayoluyla başkente geçti.

Oruç Reis'in ikinci yurt dışı görevi:

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'deki ilk kıtalararası görevinden sonra ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan'a ulaştı. Geminin Karaçi limanına yanaşması nedeniyle düzenlenen törende, Bayraktar ile birlikte Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de hazır bulundu.

Havalimanında resmi karşılama:

Karaçi'deki programın tamamlanmasının ardından Bayraktar, Dar ve Malik, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İslamabad'a geldi. Havalimanında Pakistanlı yetkililer ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu tarafından karşılandılar. Karşılama, iki ülke arasındaki enerji ve deniz araştırmaları iş birliğinin vurgulandığı bir ziyaret olarak kayda geçti.

Ziyaret boyunca gerçekleştirilen törensel faaliyetler ve üst düzey görüşmeler, Türkiye ile Pakistan arasında enerji ve deniz bilimleri alanında devam eden iş birliğinin somut adımları olarak değerlendiriliyor. Oruç Reis'in limana gelişi ve Bakan Bayraktar'ın Pakistan'daki temasları, iki ülke ilişkisinin sahada gösterilen iş birlikleriyle desteklendiğini gösterdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR (SOLDAN İKİNCİ), KARAÇİ KENTİNDEKİ TEMASLARINI TAMAMLAMASININ ARDINDAN PAKİSTANLI BAKAN DAR (SOLDAN ÜÇÜNCÜ) VE MALİK (SAĞDAN İKİNCİ) İLE BİRLİKTE PAKİSTAN HAVA KUVVETLERİ’NE AİT UÇAKLA BAŞKENT İSLAMABAD’A GELDİ.