Etkinlik ve katılımcılar:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) tarafından düzenlenen "Bilim Yolunda Yürümek" adlı söyleşide Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi, katılımcılara bilimsel araştırma ve teknolojinin gündelik yaşama etkileri üzerine düşünme imkânı sundu.

Yapay zekanın mevcut durumu ve yakın gelecek:

Bakırdere, yapay zekanın şu an için emekleme aşamasında olduğunu belirtti. Yapay zekanın internetten ve sosyal medyadan edindiği verileri harmanlayarak yanıt ürettiğini, bunun da doğruluk sorunlarına yol açtığını söyledi. Önümüzdeki iki yıl içinde hayal edilemeyecek gelişmeler yaşanacağını, beş yıl içinde ise değişimin boyutunun daha da artacağını ifade etti. Bu çerçevede yapay zekanın bir devrim olma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Öğrencilere ve araştırmacılara öneriler:

Bakırdere, yapay zekanın hayatın bir parçası olacağını ama bunun sadece yemek tarifi gibi basit kullanım alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi. Kullanıcı olmanın ötesine geçilmesi gerektiğini, bunun yerine kullanıcı değil üretici olunması gerektiğini söyledi. Öğrencileri imkanları takip etmeye, teknolojiyi tüketen değil üreten konuma gelmeye çağırdı.

Söyleşide öne çıkan bir benzetme, yaklaşan fırsatları yakalamak için hazırlıklı olmanın önemini vurguladı: fırsat dalgası geldiğinde sörf tahtası yanınızda olursa dalganın üzerinde kalırsınız, yoksa dalga sizi sürükler. Bakırdere bu nedenle bilimsel donanım, kodlama ve üretim odaklı yaklaşımın kritik olduğunu belirtti.

Etkinlik, yapay zeka ve bilimsel üretkenlik konusunda farkındalığı artırmayı amaçladı ve katılımcılara pratik adımlar atma çağrısı ile son buldu.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜTAM) TARAFINDAN DÜZENLENEN "BİLİM YOLUNDA YÜRÜMEK" ADLI BİLİM SÖYLEŞİSİNE KATILAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞR. ÜYESİ SEZGİN BAKIRDERE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU