meclis toplantısında gündem: 43 madde ve 2027 bütçeleri

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlara havale edilen 32 ve birimlerden gelen 11 olmak üzere toplam 43 madde ele alındı. İlçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri mecliste kabul edildi ve ilgili başkanlar ile meclis üyeleri bütçe sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

COP31'de paylaşılan projeler ve mesajlar:

Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yürütülen iklim çalışmaları ve yerel yönetim deneyimlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaşıldığını belirtti. Genç, COP31 Mavi Bölge ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panellerde Mersin'in özellikle kıyı kentlerinin dirençliliği, sürdürülebilirlik ve bölgesel iş birliği alanlarındaki çalışmalarına vurgu yapıldığını aktardı.

Genç, Dış İlişkiler Müdürlüğü ekibinin akıllı topluluklar ve yerel iklim eylemi konulu panelde projeleri aktardığını ifade ederek SECAP, CLIMAAX ve REMEDIES projelerinin standda tanıtıldığını belirtti. Ayrıca Genç, COP31'in TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2019'dan bu yana yürütülen çevre ve iklim politikalarını uluslararası platformda görünür kılma açısından önemli bir fırsat sağladığını vurguladı.

bütçe süreci ve meclis kararı:

Toplantıda kabul edilen 2027 mali yılı bütçeleri üzerine ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri söz aldı; kabul kararının ardından memnuniyetlerini dile getirip, meclis üyelerine teşekkür ettiler. İlgili tüm maddelerin oylanmasıyla birleşim sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplantıda ifade edildiği üzere iklim direncini güçlendirme ve ulusal ile uluslararası iş birliklerini geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 2026 YILI KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİ'NDE 43 MADDE GÖRÜŞÜLÜRKEN, İLÇE BELEDİYELERİNİN 2027 MALİ YILI BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ.