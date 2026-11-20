Seçici kurul RAMS Park'ta toplandı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından 24. kez düzenlenen İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulu, derneğin RAMS Park'taki merkezinde bir araya geldi. Bu yıl yarışmaya verilen ad, 2025 yılında hayatını kaybeden eski GSYİAD başkanlarından İsmail Sarıkaya anısına belirlendi.

Katılımcılar ve kurul üyeleri:

Toplantıda, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, Eski Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ile birlikte medyada görev yapan spor müdürleri ve muhabirler hazır bulundu. Seçici kurul, gelen fotoğrafları teknik ve içerik açısından değerlendirdi; jüri tartışmaları finalistlerin belirlenmesi üzerinde yoğunlaştı.

Başkanın değerlendirmesi ve yarışmanın hedefleri:

Murat Sancaktar, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın geleneksel bir hâl aldığını vurguladı ve "Son 1 senede yaşadığımız bütün güzel anların karelenmiş halini gördük" sözleriyle fotoğrafların duygu ve anı taşıdığına dikkat çekti. Sancaktar, başvurular arasında 100'ün üzerinde çalışmanın bulunduğunu belirtti ve derneğin kulübe maddi-manevi desteğini sürdürme taahhüdünü yineledi.

Ayrıca Sancaktar; lig ve Avrupa maçlarına dair beklentilerini paylaşarak, Başakşehir Stadyumu'nda Samsunspor ile oynanacak karşılaşma ile stadyumda Aston Villa ile oynanacak maçlara işaret etti ve kulübün sportif hedeflerine olan inancını ifade etti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu sene 24. kez düzenlenen İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurul toplantısı yapıldı.