Yüceer AK Parti’ye katıldığını açıkladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle yeni bir siyasi döneme başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Siyasete bakışı ve teşekkür:

Yüceer paylaşımında, kendisini samimiyetle karşılayan Erdoğan’a, AK Parti ailesine ve süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti. Açıklamada, siyasetin merkezinde her zaman insan, memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğu bulunduğu vurgulandı.

Tekirdağ’a hizmet önceliği:

Başkan Yüceer, Tekirdağ’ın kendisi için öncelikli olmaya devam edeceğini belirterek kentin potansiyelini ortaya çıkarmak, vatandaşların beklentilerine daha güçlü karşılık vermek ve Tekirdağ’ın hak ettiği yatırımları hayata geçirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Yeni dönemin Tekirdağ ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Yüceer açıklamasını "Yolumuz da hedefimiz de Tekirdağ’a hizmet" sözleriyle tamamladı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TAKTIĞI ROZETLE YENİ BİR SİYASİ YOLCULUĞA BAŞLADIĞINI DUYURDU.