Olayın tespiti ve soruşturmanın seyri:

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin güneydoğusunda Ukrayna sınırına yakın üç cismin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bu cisimlerden birinin Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bakan, füzeye ilişkin tespitlerin olayın teknik incelemeleri sonucunda yapıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Hangi noktalar etkilendi:

Kosiniak-Kamysz, Kh-101 füzesi parçalarının Lublin bölgesine bağlı Nowy Lipowiec yakınlarındaki kırsal bir alana isabet ettiğini, bunun Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Bakan, Nowy Lipowiec’in batısında yer alan Subkarpat bölgesine bağlı Rudnik nad Sanem kasabasına da ayrı bir cismin düştüğünü ve bunun da füze olabileceğini aktardı. Üçüncü cisim ise Subkarpat bölgesindeki Molodycz yakınlarında düşmüş olup, bakanın değerlendirmesine göre büyük ihtimalle jet motorlu bir insansız hava aracına ait parça olarak görülüyor.

siyasi tepkiler ve askeri bağlam:

Kosiniak-Kamysz, olayla ilgili olarak "Polonya hava sahası ihlal edilmiş ve Rusya’dan cisimler hava sahamıza girmiştir" ifadelerini kullandı ve durumu Rusya kaynaklı bir "provokasyon" olarak nitelendirerek NATO'dan ek destek talep edeceğini bildirdi. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise gazetecilere, cisimlerin Nowa Deba yakınlarında tatbikat yapan Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin olduğu bölgeye düşmesinin "tesadüf değil" olduğunu söyledi ve düşen cisimlerin Rus yapımı olduğundan şüphe duyulmadığını belirtti.

Olay, İngiltere ve Fransa öncülüğünde Ukrayna’da muhtemel bir barış anlaşmasına hazırlık amacıyla düzenlenen ve Batı'nın "Gönüllüler Koalisyonu" grubuna üye 11 ülkenin katıldığı Koalicja 2026 tatbikatının sürdüğü döneme denk geliyor. Hükümet yetkilileri, bölgedeki tatbikat faaliyeti ve düşen cisimlerin konumunu gerekçe göstererek olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini vurguluyorlar.

POLONYA SAVUNMA BAKANI WLADYSLAW KOSİNİAK-KAMYSZ, ÜLKEYE DÜŞEN 3 CİSİMDEN BİRİNDEN RUSYA'YA AİT KH-101 SEYİR FÜZESİ OLDUĞUNU AÇIKLADI.