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Kastamonu'da çiftlik yangını: saman balyalarının çoğu küle döndü

Halife Kalfa köyünde saman karma makinesinden çıkan yangın, Salim Arabacıoğlu'na ait çiftlikte yayılarak yaklaşık 8 bin balya samanı küle çevirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da çiftlik yangını: saman balyalarının çoğu küle döndü

Olayın gelişimi:

Kastamonu Merkez ilçesi Halife Kalfa köyünde, Salim Arabacıoğlu'na ait çiftlikte saman karma makinesinde çıkan yangın kısa sürede alandaki saman balyalarına sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaşanan zarar:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, ev ile hemen yakınındaki Kastamonu Entegre firmasına ait odun deposuna sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak yangın alanında bulunan yaklaşık 8 bin saman balyası küle döndü ve önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Ekipler yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili resmi bir inceleme başlatılırken, ilk bilgilere göre yangının saman karma makinesindeki aksam kaynaklı başladığı değerlendiriliyor. Resmi sonuçlar yetkililerce yapılacak teknik inceleme sonrasında açıklanacak.

Çiftlikteki hasarın boyutu ve ekonomik etkisiyle ilgili detaylı tespitlerin yapılması bekleniyor. Bölge halkı ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için ekipman bakımının ve çevre güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

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Kastamonu'da çıkan yangında 8 bin balya saman küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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