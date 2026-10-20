Tarihin izleri: Kıbrıs ve Filistin acıları gençlerle ele alındı

Sempozyumun çerçevesi ve katılımcılar:

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Derneği tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz ve Filistin Meselesi" sempozyumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Oturumu Prof. Dr. Enver Arpa yönetti; konuşmacılar arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ile Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yer aldı.

Sempozyumda Filistin'de yaşanan insani kriz, İsrail'in saldırıları, zorunlu göç, eğitim ve sağlık başlıklarında karşılaşılan sorunlar ile Doğu Akdeniz'in jeopolitik önemi ele alındı. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları ve mültecilerin farklı ülkelerdeki yaşam koşullarına dair örnekleri tartıştı.

Filistin meselesinin tarihî boyutu:

Dr. Enes Eminoğlu sempozyum sonrası yaptığı açıklamada, Filistin'deki olayların güncel saldırılarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Eminoğlu, "Filistin'de yaşananlar 7 Ekim 2023'te başlayan bir süreç değildir" sözleriyle meseleyi daha geniş bir tarihî perspektife oturttu ve bu sürecin 1948 yılına, hatta 1917'de İngilizlerin Filistin'i işgaliyle başlayan döneme kadar uzandığını hatırlattı.

Bu çerçevede konuşulanlar, sadece anlık insani sonuçlara değil; uzun vadeli toplumsal travmalara, yer değiştirmelere ve bölge tarihinin yarattığı derin izlere odaklandı. Eminoğlu, hem Filistin halkının hem de Kuzey Kıbrıs Türk halkının geçmişte benzer acılar yaşadığına işaret ederek, bu ortak hafızanın önemini vurguladı.

Gençlerle buluşma: bilinçlendirme ve gündemde tutma:

Sempozyumda öğrencilerle yapılan oturumun yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Eminoğlu, gençlerin konuya dair sorularının ve tartışma isteğinin, meseleyi gündemde tutma çabaları açısından değerli olduğunu söyledi. Boykot ve uluslararası platformlarda konunun gündemde kalması gibi başlıkların gençlerle detaylı biçimde ele alındığı aktarıldı.

Bu bölümde öğrencilerle gerçekleştirilen diyaloglar, toplumsal bilincin korunması ve yeni nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Eminoğlu, gençlerin bu bilinci yaşatmasının hem ulusal hem de uluslararası dayanışma açısından kritik olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz jeopolitiği ve Türkiye'nin diplomatik rolleri:

Sempozyumda ayrıca KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve stratejik konumu değerlendirildi. Eminoğlu, bölgesel gelişmelerin Filistin meselesiyle iç içe değerlendirildiğini ifade ederek, bu iki gündemin birbirini nasıl etkilediğine dair değerlendirmeler paylaştı.

Türkiye'nin Filistin konusundaki uluslararası diplomatik girişimleri de konuşmanın diğer odağını oluşturdu. Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yürüttüğü çabalar ile Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan girişimlerin sempozyumda değerlendirildiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de Filistin halkına yönelik dayanışma faaliyetleri ve Konya'da Filistin Milli Takımı ile düzenlenen dostluk maçı gibi örnekler gündeme getirildi.

Sempozyumun devamında Dr. Enes Eminoğlu'nun Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi programının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de öğrencilerle bir araya geleceği bildirildi. Eminoğlu açıklamasını, "Filistin'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" sözleriyle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) katıldığı sempozyumun ardından yaptığı özel açıklamada, Filistin’de yaşananların yalnızca 7 Ekim 2023 sonrasında meydana gelen olaylarla sınırlı olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının da geçmişte benzer acılar yaşadığını söyledi. Filistin meselesinin tarihî geçmişine dikkat çeken Eminoğlu, bölgede yaşananların 1917’de İngilizlerin Filistin’i işgaliyle başlayan sürecin devamı olduğunu ifade etti.