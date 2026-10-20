Antalya’da kamusal çeşme ağı büyüyor: 20 yeni içme suyu istasyonu hizmete girdi

Antalya'da 20 yeni içme suyu istasyonu törenle açıldı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde, Antalya Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 20 yeni içme suyu istasyonu Düden Park'ta düzenlenen törenle hizmete alındı. Projenin amacı tek kullanımlık plastik şişe tüketimini azaltmak ve kent genelinde kamusal alanlarda temiz suya erişimi kolaylaştırmak olarak açıklandı.

protokol ve katılımcılar:

Törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

projeye ilişkin vurgular ve sayısal sonuçlar:

Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizi korumaya yönelik çok sayıda bileşeni bulunduğunu belirterek, kirleticileri kaynağında azaltma ilkesine dikkat çekti. Şahin, depozito makinelerinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara atıfta bulunarak, 'Türkiye Çevre Ajansı ve Sıfır Atık Vakfı ile yaptığımız çalışmalar neticesinde Antalya’da çok sayıda noktada bu depozito makinesi çalışıyor ve Antalya bu hususta Türkiye’nin bir numarası konumunda' ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, plastik şişe kullanımını azaltarak çevre bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini, sebil ve çeşme kültürünü canlandırmaya çalıştıklarını ve belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde daha önce devreye aldıkları 35 içme suyu istasyonu olduğunu aktardı. Çin Büyükelçiliği'nin finansmanıyla eklenen 20 istasyonla birlikte kentin toplam içme suyu istasyonu sayısı 55'e ulaşmış oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin de Antalya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve açılış törenine katılmaktan mutluluk hissettiğini söyledi. Tören sonunda Vali Hulusi Şahin, çevre, iklim ve sürdürülebilirlik çalışmalarına sağlanan katkılar nedeniyle Büyükelçi Jiang Xuebin'e teşekkür belgesi takdim etti.

NTALYA'DA TEK KULLANIMLIK PLASTİK ŞİŞE TÜKETİMİNİ AZALTMAK VE VATANDAŞLARIN TEMİZ İÇME SUYUNA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 20 YENİ İÇME SUYU İSTASYONU HİZMETE AÇILDI. ANTALYA VALİLİĞİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJEYLE KENTTEKİ İÇME SUYU İSTASYONU SAYISI 55'E YÜKSELDİ.